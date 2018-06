Meteo a 7 giorni: rinfrescata generale ed instabilità su molte regioni

Il nord sta per liberarsi del caldo che ha insistito soprattutto sul catino padano, mentre al centro e al sud, specie lungo i versanti adriatici, andrà rinnovandosi la tendenza temporalesca che già si è manifestata nel corso degli ultimi giorni.



Un fronte freddo si sta avvicinando al settore alpino e da questa notte con la sua coda colpirà le Venezie, seguito da aria sensibilmente più fresca che nel corso di venerdì genererà altri temporali tra nord-est, Romagna e medio Adriatico, sino a raggiungere il basso Adriatico entro le prime ore di sabato.



Entro domenica questa corrente da nord andrà erodendo ulteriormente il bordo orientale dell'alta pressione, consegnandoci ulteriori condizioni di instabilità, che dapprima torneranno ad interessare il nord, per poi localizzarsi gradualmente al centro e al sud all'inizio della prossima settimana.



La persistenza di questa circolazione ciclonica sui Balcani, ma con l'aria fresca da nord sempre pronta a trovare spazio anche su parte delle nostre regioni, favorirà ancora qualche temporale su medio Adriatico e meridione sino a mercoledì 27, per poi lasciar spazio al tentativo di rientro dell'alta pressione, che rispetto alle emissioni delle 24 ore precedenti pare decisamente meno trionfale, ma più timido, tanto da far dubitare circa la sua reale capacità di affermazione.



Da giovedì 28 comunque sulla Penisola un po' di caldo, segnatamente al nord, tornerà.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 28 GIUGNO:

venerdì 22 giugno: temporali sulle Venezie e la Romagna, sud est lombardo, poi medio Adriatico, variabile altrove con qualche rovescio su est Toscana, Emilia, Umbria, Reatino. Schiarite sulle isole; irruzione del vento da est sulle pianure del nord e sulle coste dell'alto e medio Adriatico, temperature in calo all'arrivo dei temporali, stazionarie nelle aree ancora caratterizzate da una prevalenza di sole.



sabato 23 giugno: temporali sul basso Adriatico al mattino, poi rovesci sparsi sul resto del sud, schiarite altrove, clima più fresco, specie al nord.



domenica 24 giugno: al nord condizioni di tempo variabile con rovesci sparsi e qualche locale temporale tendenza a miglioramento dal pomeriggio a partire dal nord-ovest, al centro parzialmente nuvoloso con tendenza a peggioramento temporalesco nel pomeriggio sui rilievi e le zone interne, al sud ancora abbastanza soleggiato, poi altri temporali pomeridiani in arrivo in Appennino. Temperature in calo, più sensibile al nord.



lunedì 25 giugno e martedì 26 giugno: al nord variabile ma con fenomeni solo sporadici ed isolati, al centro e al sud instabile con frequenti rovesci o temporali, più probabili lungo le zone interne e sul versante adriatico, sempre fresco, specie al centro e al sud.



mercoledì 27 giugno: bel tempo al nord, salvo addensamenti su est Alpi ed estremo nord-est, variabile al centro e al sud con fenomeni però ormai sempre più localizzati su Marche, Abruzzo, basso Lazio e meridione, tempo migliore sulla Sardegna, ancora ventilato, più caldo al nord.



giovedì 28 giugno: tendenza a miglioramento, salvo residui temporali al sud, specie sl basso Adriatico, temperature in aumento.