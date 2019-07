Meteo a 7 giorni: rinforzo graduale dell'alta pressione sul Mediterraneo

Proprio in queste ore lo stivale italiano viene interessato dal passaggio di una perturbazione che porta con sé una massa d'aria fredda responsabile di una diminuzione piuttosto sensibile delle temperature. Forti temporali hanno interessato i settori tirrenici dalla Sicilia sino alla Liguria, la maggioranza di questi sistemi temporaleschi sono rimasti confinati in mare aperto ma alcuni hanno raggiunto anche i settori costieri. Nelle prossime ore le condizioni atmosferiche al centro ed al nord sono previste in miglioramento, i temporali resteranno confinati sulle regioni meridionali. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per martedì mattina:

Volgendo lo sguardo al tempo previsto nei prossimi giorni, i modelli confermano ancora qualche momento di incertezza soprattutto tra mercoledì e giovedì, con qualche temporale che è previsto attardarsi all'estremo sud e ancora qualche spunto temporalesco sui rilievi alpini e prealpini. Ecco la previsione sinottica calcolata dal modello americano per giovedì 18:

Nel periodo successivo si profila un graduale rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali che riporteranno l'estate anche sul nostro Paese. Questo rialzo della pressione avverrà per mezzo del consolidamento di una figura anticiclonica ibrida, con un contributo africano in quota ed una componente azzorriana al suolo. Ne potrebbe derivare una fase di tempo stabile particolarmente duratura che avrà inizio a partire dal prossimo fine settimana. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 21 luglio:

Sintesi previsionale da martedì 16 sino a lunedì 22:

Martedì 16 ancora instabilità e temporali al centro ed al sud ma in miglioramento nel corso della giornata. Maggiori schiarite al nord. Temperature fresche al mattino, gradevoli al pomeriggio.



Mercoledì 17 ancora qualche temporale sul Mezzogiorno, soleggiato sulle rimanenti regioni. Temperature in rialzo.

Giovedì 18 ritornano i temporali al nord e su parte del centro soprattutto nelle zone interne. Temperature stazionarie.

Venerdi 19 e sabato 20 trascorreranno influenzate dal rinforzo dell'alta pressione con tempo soleggiato e temperature votate al rialzo.

Domenica 21 e lunedì 22 soleggiato ed estivo su tutto il Paese.