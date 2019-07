Meteo a 7 giorni: rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo

La perturbazione che ha interessato il nostro Paese nelle ultime 36 ore, è prevista in rapida attenuazione, mentre torneremo ad essere interessati dal rinforzo di una figura anticiclonica. Questo rinforzo dell'alta pressione avrà libero campo di manifestarsi soprattutto a partire dal prossimo weekend. Prima di lasciare ampio spazio al tempo soleggiato e nuovamente al caldo, i modelli mettono in luce ancora qualche episodio di instabilità a sfondo temporalesco tra domani, mercoledì 17 luglio sulle regioni del Mezzogiorno. Giovedì 18 qualche temporale è previsto anche lungo la fascia alpina e prealpina. Ecco la previsione del modello americano sulla probabilità della pioggia nel pomeriggio di giovedì:

Come detto, a partire dal prossimo fine settimana l'anticiclone è previsto in fase di graduale rinforzo sull'Europa centrale ed occidentale, incluso anche il bacino del Mediterraneo. Il nuovo anticiclone avrà caratteristiche ibride, in quota ben presto andrà a costituirsi un evidente contributo africano, al suolo tale contributo sarà meno evidente, i valori di pressione previsti abbastanza elevati suggeriscono la presenza di un contributo azzorriano. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 21 luglio, gran parte del nostro Paese sarà coinvolto dall'anticiclone:

Sul profilo delle temperature, è previsto un progressivo rialzo dei valori che si farà sentire in maniera graduale con il trascorrere dei giorni. Non ci aspettiamo quindi un'impennata delle temperature come quella che abbiamo sperimentato nella terza decade di giugno, tuttavia a piccoli passi torneremo nuovamente a sperimentare valori intensi di caldo con picchi probabili superiori ai 35 gradi già a partire da domenica, segnatamente nelle zone interne. Ecco la previsione delle temperature al suolo previste dal modello americano per lunedì 22 luglio:

Sintesi previsionale da mercoledì 17 sino a martedì 23:

Mercoledì 17 si attardano fenomeni di instabilità al sud, con qualche temporale. Bel tempo sulle altre regioni. Temperature in ripresa.

Giovedì 18 ritorna qualche temporale al nord su Alpi e Prealpi. Spunti temporaleschi pomeridiani anche al sud. Temperature gradevoli.

Venerdì 19 ancora qualche temporale possibile sui rilievi. Bel tempo altrove. Caldo moderato.

Sabato 20 e domenica 21 soleggiato e stabile con temperature in ripresa. Caldo intenso soprattutto domenica.

Lunedì 22 e martedì 23 tempo soleggiato estivo con temperature elevate.