Meteo a 7 giorni: rinforzo dell'alta pressione ma con qualche temporale al nord

Nei prossimi giorni viene confermato dai modelli il rinforzo dell'alta pressione che avrà come obiettivo i settori meridionali del Mediterraneo, laddove sono previste temperature piuttosto elevate. Nell'ambito del nostro Paese, il nuovo anticiclone avrà quindi come obiettivo principalmente le regioni del centro e soprattutto del Mezzogiorno , dove le temperature potrebbero risultare particolarmente elevate. Questo rialzo della temperatura si farà sentire già nel brevissimo termine, raggiungendo un apice a cavallo tra venerdì 2 agosto e sabato 3. Sulle regioni del centro e del sud e principalmente sulle due Isole Maggiori, i valori previsti alla quota di 850hpa (circa 1500 metri) potrebbero raggiungere e superare la soglia dei +25°C. Per queste regioni si tratterà senza dubbio di un'ondata di calore intensa, le temperature al suolo potrebbero nuovamente sfiorare i +40°C. Ecco la previsione del modello americano sulla temperatura prevista la quota di circa 1500 metri giovedì 1:

La differenza con le precedenti ondate di calore sta nella circolazione generale atmosferica in ambito europeo che vedrà la luce una rinnovata forza nella spinta delle correnti occidentali zonali, con una situazione di variabilità spiccata in vista per le aree del centro e del nord Europa, dove le temperature nei prossimi giorni saranno assai più clementi. Nella zona di contrasto ricadranno ancora una volta le regioni settentrionali che potranno sperimentare dei nuovi temporali. A tal proposito, proprio nella giornata di venerdì, le regioni del nord potrebbero fare i conti con il passaggio di una veloce linea di instabilità associata a temporali lungo la fascia alpina, prealpina ed i settori di pianura settentrionali. Ecco la previsione del modello americano sulla probabilità della pioggia al nord venerdì 2 agosto:

In linea generale il tempo previsto sul nostro continente nel prossimo futuro risulterà nel complesso più "sobrio" rispetto a quello che abbiamo potuto sperimentare recentemente. L'Europa vedrà in campo due grandi circolazioni, una anticiclonica questa volta collocata nella sua sede statisticamente più probabile, cioè il Mediterraneo, l'altra depressionaria, collocata appena al di là delle Alpi e dai risvolti futuri ancora tutti da valutare.



Sintesi previsionale da martedì 30 luglio a lunedì 5 agosto:

Martedì 30 cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Faranno eccezione i settori alpini e prealpini con qualche temporale soprattutto al nord-est. Rialzo generale delle temperature.

Mercoledì 31 rinforzo dell'anticiclone al centro ed al sud con temperature in rialzo. Temporali isolati lungo l'arco alpino centro-orientale.

Giovedì primo agosto tempo buono su gran parte delle regioni ad esclusione dell'arco alpino, dove potranno manifestarsi alcuni temporali. Caldo intenso al centro del sud.

Venerdì 2 arriva qualche temporale più organizzato al nord. Sereno al centro ed al sud con picchi termici elevati.

Sabato 3 ancora temporali al nord-est, bel tempo altrove. Caldo intenso sul Mezzogiorno.

Domenica 4 e lunedì 5 nubi di passaggio al nord, bel tempo al centro ed al sud. Caldo.