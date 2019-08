Meteo a 7 giorni: rinforzo dell'alta pressione ma attenzione ai nuovi temporali al nord

Il tempo dei prossimi giorni verrà ancora in gran parte influenzato dalla presenza di una figura anticiclonica accompagnata da condizioni meteo stabili. Questo anticiclone che risulterà alimentato dalle masse d'aria calda di origine subtropicale africana, occuperà con grande facilità le regioni del centro e del sud Italia, laddove sono previste le temperature in assoluto più elevate. Qui i valori potrebbero avvicinarsi nuovamente alla soglia dei 40 gradi soprattutto dalla seconda metà della settimana, quando i modelli ipotizzano il rinforzo ulteriore dell'alta pressione con temperature particolarmente elevate sulle due Isole Maggiori. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature previste alla quota di circa 1500 metri nella giornata di mercoledì 7 agosto:

Per quanto riguarda il tempo previsto sulle regioni settentrionali, questo settore d'Italia sarà interessato da una circolazione di venti mediamente occidentali, associati a marginali condizioni di instabilità. Queste condizioni di instabilità sono previste interessare soprattutto la fascia alpina e prealpina, locali sconfinamenti nelle zone di pianura saranno possibili tra mercoledì e giovedì, quando i modelli mettono in evidenza il passaggio della coda di una perturbazione. In questo frangente i temporali potrebbero spingersi anche nelle zone di pianura. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello Meteolive per mercoledì 7:

Volgendo il nostro sguardo la prossima fine settimana l'anticiclone risulterà ancora protagonista indiscusso della scena, il caldo sulle regioni del centro e del Sud risulta alquanto intenso, temperature elevate saranno possibili anche al nord ma qui il rischio di qualche temporale lungo la fascia alpina e prealpino, resterà elevato. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 11:

Sintesi previsionale da martedì 6 a lunedì 12 agosto:



Martedì 6 qualche spunto temporalesco sulla fascia alpina e prealpina. Soleggiato e caldo altrove.



Mercoledì 7 arrivano temporali più organizzati sulle regioni del nord, laddove ci attendiamo un coinvolgimento delle pianure di nord-ovest. Soleggiato e caldo altrove.



Giovedì 8 temporali al nord-est, soleggiato e caldo altrove, con picchi termici particolarmente elevati sulle due isole maggiori.



Venerdì 9 di tempo soleggiato e caldo su tutto il territorio.



Sabato 10 ritorna qualche temporale lungo la fascia alpina. Soleggiato con caldo intenso al centro ed al sud.



Domenica 11 qualche temporale sui rilievi del nord, soleggiato altrove. Caldo.



Lunedì 12 qualche temporale sempre possibile al nord, soleggiato altrove.