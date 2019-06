METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione ma al nord presto torneranno i temporali

Nei prossimi giorni, una figura di alta pressione è prevista in ulteriore rinforzo sul bacino centrale del Mediterraneo. Ne verrà coinvolto anche il nostro Paese che sperimenterà un periodo prolungato di tempo stabile con temperature estive. Nei prossimi giorni è prevista a perdere di importanza la residua circolazione di bassa pressione che tuttora è collocata col proprio perno in sede balcanica, laddove rinnova condizioni residue di instabilità sulle estreme regioni meridionali. Con il rinforzo del flusso di correnti calde di origine subtropicale, questa blanda circolazione depressionaria è prevista in definitivo esaurimento. Ecco la previsione del modello americano riferita a mercoledì 5 giugno:

Volgendo lo sguardo su più ampia scala europea, potremo inoltre osservare lo sviluppo di una circolazione depressionaria a cavallo tra Regno Unito, Penisola Iberica e Francia. Questa circolazione organizzerà una vera e propria saccatura, all'interno della quale, confluiranno masse d'aria calde e fredde che costituiscono linfa vitale allo sviluppo di fronti perturbati. Con questo tipo di circolazione, le regioni settentrionali sperimenteranno un aumento dell'attività temporalesca nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno. Alcuni di questi temporali potrebbero risultare anche forti. Ecco la previsione sulla probabilità di pioggia calcolata dal modello americano per sabato 8 giugno:

Lo sviluppo degli eventi previsto nei primi giorni della prossima settimana, potrebbe ancora essere caratterizzato da instabilità a sfondo temporalesco sulle regioni del nord, laddove le temperature saranno un piglio più basse. Prospettive di caldo più intenso al centro e soprattutto al sud, con valori elevati soprattutto nelle zone interne.



Sintesi previsionale da mercoledì 5 a martedì 11 giugno:



Mercoledì 5 nubi di passaggio sulle regioni del nord, occasionali temporali sui rilievi alpini e prealpini, nonchè sui settori di pianura limitrofi. Soleggiato altrove, possibili nubi basse su Liguria e Toscana. Caldo nell'entroterra, più fresco lungo le coste.



Giovedì 6 rimane elevato il rischio temporali lungo Alpi e Prealpi occidentali, nubi di passaggio sul resto del nord, bel tempo altrove. Caldo moderato con picchi più elevati al sud.



Venerdì 7 ancora a rischio temporali nella fascia alpina e prealpina. Bel tempo altrove. Caldo in accentuazione al sud.



Weekend di tempo stabile e caldo su gran parte del Paese, ancora ad esclusione della fascia alpina e prealpina occidentale, ove resterà elevato il rischio di temporale.



L'inizio della prossima settimana sarà contraddistinto ancora da un maggior rischio di instabilità sulle regioni montuose dell'Italia settentrionale, mentre al centro-sud potrebbe prendere il via una fase prolungata di caldo estivo abbastanza intenso.