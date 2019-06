METEO A 7 GIORNI: rinforzo anticiclonico ma occhio ai FORTI TEMPORALI sabato al nord

Il tempo previsto in italia nei prossimi giorni, risentirà della presenza di una figura anticiclonica apportatrice di tempo stabile è caldo su buona parte del territorio. Almeno sino a questo momento, la struttura anticiclonica non è stata in grado di garantire un tempo perfettamente stabile lungo la dorsale alpina ed appenninica, settori che hanno dovuto fare i conti con temporali pomeridiani limitati allo spazio di pochi chilometri e circoscritti nell'arco di poche decine di minuti. Questa attività temporalesca è destinata a rinnovarsi anche nei prossimi giorni. Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per venerdì 21:

Sulle regioni del nord la struttura anticiclonica sarà destinata almeno in parte a subire una nuova attivazione soprattutto tra venerdì sera e sabato 22 giugno. I modelli di previsione ipotizzano infatti il passaggio di un nuovo impulso di instabilità in seno ad una corrente occidentale piuttosto tesa. Trattasi a tutti gli effetti di un cavo d'onda associato ad aria un po' più fresca in quota che raggiungendo il catino padano, sarà in grado di provocare temporali anche forti soprattutto sabato pomeriggio. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per sabato 22:

A partire da domenica 23 ed ancor più nei primi giorni della prossima settimana, i principali centri di calcolo a nostra disposizione, sembrano ormai confermare una nuova fase anticiclonica accompagnata da temperature particolarmente elevate. Alcuni modelli come il centro di calcolo americano sembrano premere troppo il pedale dell'acceleratore verso scenari di caldo intenso, a tratti eccezionale. La tendenza del modello europeo che oggi riteniamo più credibile, mette in luce valori termici meno eclatanti. Anche in questo secondo caso viene tuttavia evidenziato lo sviluppo di un blocco ad Omega foriero di tempo stabile e caldo. Ecco la previsione del modello americano riferita a mercoledì 26:

Sintesi previsionale da giovedì 20 a mercoledì 26 giugno:

Giovedì 20 l'alta pressione sarà garanzia di tempo stabile su quasi tutta l'Italia. Faranno eccezione alcuni tratti della dorsale appenninica e soprattutto la fascia alpina e prealpina laddove sono previsti temporali pomeridiani.

Venerdì 21 si accentua l' attività temporalesca lungo la fascia alpina e prealpina. Tempo buono altrove. Caldo.

Sabato 22 arrivano alcuni forti temporali al nord accompagnati da effimero calo termico. Strascichi di instabilità anche al centro. Bel tempo al sud.

Domenica 23 tempo stabile su tutto il Paese. Aumento termico.

Lunedì 24 bel tempo su tutta l'Italia, caldo.

Martedì 25 e mercoledì 26 giornate soleggiate e molto calde.