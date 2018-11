METEO A 7 GIORNI: rinforza l'anticiclone sull'Europa, in arrivo giornate piÃ¹ tranquille

Una circolazione d'aria più calda e stabile anticiclonica ritornerà presto ad interessare il Mediterraneo, regalando alcuni giorni di tempo relativamente più tranquillo. Questa è l'ipotesi paventata quest'oggi dalle previsioni deterministiche a breve e medio termine. Attualmente troviamo ancora una circolazione di bassa pressione sulla parte occidentale del nostro continente, stabilire un dialogo diretto con quelle che sono le condizioni atmosferiche previste nel weekend sul nostro settentrione, ancora in gran parte dominate da una circolazione di venti meridionali che rinnoveranno precipitazioni e qualche temporale soprattutto sulla Liguria, la Sardegna e le Alpi occidentali.



Il weekend ormai imminente trascorrerà tranquillo su gran parte delle regioni centrali e meridionali. Su questi settori l'espansione anticiclonica si fa sentire già in questo momento, concedendo un generale stop agli eventi di maltempo sin verso la conclusione della prima metà di novembre. A quel punto subentra la parte conclusiva della stagione autunnale e dovrebbe quindi decrescere anche per queste regioni il rischio alluvionale.



Ancora una volta da segnalare il profilo generale delle temperature che risulterà ancora superiore alle medie stagionali su tutto il Paese. L'aumento della temperatura si farà sentire soprattuto alle quote superiori ma ci saranno delle eccezioni; sulla Valpadana una condizione ritrovata di cielo sereno e terso, favorirà le prime, tenaci inversioni termiche della stagione. Su questi settori è probabile che possano manifestarsi le prime nebbie del tardo autunno.



Sul finire della prossima settimana alcuni modelli disegnano un certo raffreddamento delle temperature indotto da una circolazione orientale che prenderebbe il sopravvento dapprima sui Balcani, poi anche sull'Italia (da confermare). Approfondimenti in fantameteo .



Sintesi previsionale da sabato 10 a venerdì 16 novembre:



Sabato 10 ancora qualche precipitazione al nord, anche a sfondo temporalesco sulla Liguria. Temporali possibili anche sulla Sardegna e sabato sera sulla Sicilia occidentale. Altrove maggiori schiarite. Molto mite.



Domenica 11 insistono residue precipitazioni al nord-ovest, anche a carattere di rovescio sulla Liguria. Residua instabilità sulla Sicilia. Condizioni meteo più soleggiate altrove. Molto mite.



Lunedì 12 rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo. Nubi residue insistono sulla Sicilia e sul nord-ovest ma con fenomeni in attenuazione. Bel tempo altrove. Mite.



Martedì 13 tempo stabile praticamente ovunque. Attenzione alle prime nebbie in arrivo sulla Valpadana. Molto mite in quota e lungo le coste, freddo umido in pianura Padana.



Mercoledì 14 stabile e soleggiato ovunque ad eccezione della Valpadana ove si svilupperanno delle nebbie con freddo umido. Temperature miti altrove.



Giovedì 15 e venerdì 16 persiste l'anticiclone sul Mediterraneo. Qualche nube alta e sottile in arrivo al nord. Nebbie sulla Valpadana. Temperature miti.