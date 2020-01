METEO A 7 GIORNI: resta protagonista l'anticiclone anche la prossima settimana

Ampiamente previsto dai modelli, un corpo nuvoloso prova a fare freccia proprio in queste ore sul Mediterraneo ma con scarsi risultati; precitazioni hanno interessato la scorsa notte soprattutto la Francia, i Paesi Bassi e la Germania occidentale, settori dove la modesta perturbazione che è venuta a costituirsi nelle ultime ore, è riuscita a portare qualche conseguenza. Sul Mediterraneo l'anticiclone è in grado di garantire ancora condizioni atmosferiche più che discrete; esclusi gli annuvolamenti previsti tra oggi e domani lungo i versanti tirrenici, a partire dal pomeriggio di sabato e poi ancor più da domenica, il rinforzo dell'alta pressione porterà presto ad un nuovo miglioramento del tempo con una attenuazione della nuvolosità. Nella giornata di domenica ci aspettiamo già condizioni atmosferiche soleggiate. Il nuovo rinforzo anticiclonico porterà un rialzo delle temperature soprattutto alle quote superiori, in libera atmosfera, mentre ce ne accorgeremo meno negli strati prossimi al suolo. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 12:

Lo sviluppo degli eventi riferito alla nuova settimana entrante, porterà l'ennesimo rinforzo delle correnti occidentali sull'Europa, con una serie di importanti circolazioni di bassa pressione che sono previste interessare l'oceano Atlantico settentrionale e la Penisola Scandinava. La corrente a getto resterà sempre troppo tesa per consentire lo sviluppo di onde pronunciate di Rossby in grado di portare fasi di instabilità rivolte ai settori centrali e meridionali europei. Gran parte della prossima settimana vedrà ancora una sostanziale tenuta dell'alta pressione sul Mediterraneo. Le temperature, in virtù di tale circolazione, risulteranno attestate sempre su valori piuttosto miti. Ecco la previsione del modello americano riferita al prossimo venerdì:

Sintesi previsionale da sabato 11 a venerdì 17:

Sabato 11 ancora un po' di nuvolosità al nord e lungo i versanti tirrenici, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.



Domenica 12 soleggiato e stabile al centro ed al nord, qualche nube al meridione. Rialzo termico in quota e lungo le coste.



Lunedì 13 soleggiato con temperature gradevoli.



Martedì 14 e mercoledì 15 con qualche nube su medio ed alto Tirreno, soleggiato altrove. Mite ad esclusione della pianura Padana, dove potrebbe tornare qualche nebbia.



Giovedì 16 e venerdì 17 aumentano leggermente le nubi al nord e sui versanti tirrenici. Soleggiato altrove. Mite con freddo umido solo in pianura.