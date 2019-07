METEO A 7 GIORNI: qualche temporale al nord, bel tempo altrove

Si rinnovano per il nostro Paese condizioni atmosferiche influenzate dalla presenza di una vistosa figura di alta pressione che è prevista governare il tempo delle regioni centrali e meridionali italiane, laddove nell'immediato futuro si concretizzerà una nuova ondata di calore portata dall'ennesima risalita delle masse d'aria molto calde subtropicale africana. Proprio su queste regioni nel periodo compreso tra domani, giovedì primo agosto e sabato 3, è prevista una vera e propria impennata delle temperature alle quote superiori, molto caldo anche al suolo soprattutto nelle zone pianeggianti lontane dal mare. Ecco le temperature previste su queste regioni nella giornata di venerdì 2:

Sulle regioni del nord l'anticiclone risulterà meno forte, la circolazione dei venti d'alta quota sarà di tipo occidentale, rinnovando condizioni di variabilità con occasione per nuovi temporali soprattutto lungo l'arco alpino e prealpino. Venerdì 2 agosto qualche temporale potrebbe spingersi anche sulle regioni pianeggianti del nord-est. Ecco la previsione del modello americano sulla probabilità di pioggia prevista al nord nel pomeriggio di venerdì 2:

Volgendo lo sguardo al prossimo fine settimana, il tempo risulterà buono su tutte le nostre regioni con locali annuvolamenti in previsione soltanto per la fascia alpina e prealpina. Dopo l'impennata termica prevista tra giovedì e venerdì, tra domenica e lunedì le temperature risulteranno un po' più clementi anche al sud, con una diminuzione della temperatura prevista di alcuni gradi. Attorno alla metà della prossima settimana potrebbero affacciarsi nuove insidie d'instabilità al nord, a causa dell'ingombrante presenza di una vasta circolazione ciclonica sull'Europa nord-occidentale. Ecco una possibile linea di tendenza calcolata dal modello americano per mercoledì 7 agosto:

Sintesi previsionale da giovedì 1 a mercoledì 7:

Giovedì 1 qualche temporale lungo la fascia alpina, bel tempo altrove con temperature in rialzo al centro ed al sud.

Venerdì 2 temporali più organizzati anche sulle pianure del nord-est, soleggiato al centro ed al sud con temperature elevate.

Sabato 3 e domenica 4 giornata di tempo soleggiato e stabile su tutto il Paese. Modesta flessione termica al centro e al sud.

Con l'inizio della prossima settimana si rinnovano condizioni di tempo stabile con temperature calde. Qualche temporale possibile lungo la fascia alpina e prealpina. Possibile incremento dell'instabilità al nord a partire da mercoledì 7.