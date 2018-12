METEO A 7 GIORNI: qualche giorno di temperature più miti, qualche pioggia e qualche spruzzata di neve

Una circolazione d'aria più mite di origine oceanica, prende il sopravvento dell'Europa, almeno nella sua parte centrale ed occidentale. La pioggia torna a sostituire la neve sulla Germania ed i Paesi Bassi ma con tutta probabilità, l'impeto delle correnti occidentali non riuscirà a raggiungere i paesi l'Europa orientale che resteranno sotto tiro di una circolazione fredda ancora per diverso tempo. Sul Mediterraneo nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che nascerà in seno a tale circolazione. Nella giornata di mercoledì le precipitazioni più consistenti sono previste sulle regioni del nord, il limite delle nevicate risulterà ancora piuttosto basso ma non verranno più interessate le pianure. Giovedì i fenomeni tenderanno a progredire rapidamente verso il centro ed il sud, con precipitazioni più organizzate lungo i versanti tirrenici.



Da segnalare il quadro termico generale che al nord saprà ancora regalare soprattutto tra questa sera, lunedì 17 e la mattinata di martedì 18, temperature alquanto rigide. Il crollo della colonnina di mercurio sarà favorito da molteplici fattori, le notti molto lunghe, la presenza di innevamento al suolo, una residua circolazione in quota da nord-est ed un cielo in gran parte sereno.



Un rialzo più convincente delle temperature in seno ad una circolazione maggiormente anticiclonica, potrebbe fare capolino tra venerdì e domenica prossima. In questo frangente la circolazione occidentale potrebbe far sentire i propri effetti con maggior decisione proprio le regioni del nord (da confermare).



Sintesi previsionale da martedì 18 a lunedì 24 dicembre, Vigilia di Natale.



Martedì 18 sarà nel complesso una delle giornate migliori della settimana. Generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, temperature nella media con picchi di mitezza sul Mezzogiorno. Freddo umido pungente sulle pianure del nord, estese gelate su questi settori.



Mercoledì 19 arriva una nuova perturbazione con neve a bassa quota al nord. Aumento delle nubi al centro, regge il tempo al sud. Temperature nella media.



Giovedì 20 precipitazioni ed instabilità colpiscono il centro ed il sud, soprattutto sui versanti tirrenici. Migliora al nord. Temperature nella norma.



Venerdì 21 rinforzano le correnti occidentali. Rialzo termico generalizzato, nuvolosità di passaggio ma senza pioggia.



Sabato 22 e domenica 23 nubi di passaggio al nord e sui versanti tirrenici ma con scarse precipitazioni. Molto mite.