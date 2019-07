METEO A 7 GIORNI: qualche episodio di instabilità al nord, bel tempo altrove

Nei prossimi giorni dovremo tornare a fare i conti con una circolazione d'aria calda che questa volta si farà sentire soprattutto sulle regioni del centro e del sud, laddove tra giovedì e sabato prossimi è previsto un picco considerevole di calore. Il rialzo delle temperature viaggerà di pari passo con il rinforzo di una nuova onda anticiclonica subtropicale accompagnata da temperature particolarmente elevate sulle due Isole maggiori, laddove dalla seconda metà della settimana soprattutto nelle zone interne, la colonnina di mercurio potrebbe nuovamente raggiungere la soglia dei 40 gradi. Ecco la previsione del modello americano riferita a giovedì primo agosto:

Per quanto riguarda il tempo previsto al nord, su queste regioni una circolazione di venti occidentali sarà garanzia di tempo più incerto soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina laddove sarà elevato il rischio di temporali per gran parte della settimana. Nella giornata di venerdì, alle quote superiori un piccolo cavo d'onda farà ingresso su queste regioni in seno alla sopraccitata circolazione di venti occidentali. In questa sede potrebbero verificarsi dei temporali anche su alcune località della Valle Padana, soprattutto sul Triveneto. Ecco la previsione del modello americano riferita a venerdì 2 agosto:

Volgendo lo sguardo a più ampia scala europea, troveremo nel prossimo futuro un'ampia circolazione di bassa pressione interessare l'Europa centrale e settentrionale. La Penisola Scandinava diverrà sede di una circolazione ciclonica contenente al suo interno aria piuttosto fredda. All'interno di questa ampia circolazione si muoveranno diversi sistemi nuvolosi. In sede mediterranea saranno invece prevalenti condizioni di alta pressione con temperature piuttosto elevate.

Sintesi previsionale da mercoledì 31 luglio a martedì 6 agosto:

Mercoledì 31 luglio qualche temporale lungo l'arco alpino. Bel tempo altrove. Rialzo termico.

Giovedì primo agosto qualche temporale sulle Alpi, bel tempo altrove. Caldo intenso al centro ed al sud.

Venerdì 2 agosto arrivano temporali più organizzati soprattutto al nordest, anche sulle pianure. Sereno e molto caldo altrove.

Sabato 3 agosto e domenica 4 weekend di tempo stabile su tutto il Paese, con picchi termici più elevati al sud.

Lunedì 5 e martedì 6 agosto nubi di passaggio al nord, bel tempo altrove. Caldo.