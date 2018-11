Meteo a 7 giorni: prove generali d'inverno

Il raffreddamento ormai annunciato da giorni è imminente. I venti di Grecale si attiveranno già dalla prossima notte e favoriranno una prima flessione delle temperature, che continuerà nelle giornate di sabato e domenica, coinvolgendo in modo particolare il nord e le regioni centrali adriatiche.



Come già ampiamente rimarcato in altri articoli, l'arrivo di aria più fredda andrà a scavare una depressione al suolo a ridosso della Sicilia, in grado di determinare fenomeni temporaleschi lungo le coste joniche calabresi, lucane e siciliane.



Instabilità sarà presente anche sul resto del meridione e sulla Sardegna, oltre che sul medio Adriatico, qui associata anche a rovesci nevosi lungo la dorsale appenninica dalle quote medie.



I venti di Grecale si attenueranno nella giornata di lunedì, ma un altro vortice freddo in quota sembra destinato a raggiungere la regione alpina e i Paesi del centro Europa entro l'alba di martedì, veicolando un po' d'aria fredda anche sul catino padano e richiamando aria più mite, ma umida ed instabile verso le nostre regioni centrali e meridionali, dove più alto risulterà il rischio di precipitazioni.



Tra martedì e giovedì il vortice dovrebbe arretrare solo di poco verso l'ovest del Continente, favorendo ancora alcune precipitazioni sul nostro centro-sud, mentre al nord il tempo dovrebbe rimanere asciutto, anche se la previsione resta incerta: tutto infatti dipenderà dall'esatto posizionamento del vortice.



Le temperature rimarranno comunque su valori simil invernali al nord, mentre tenderanno a risalire da martedì sul resto del territorio.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 22 NOVEMBRE:

venerdì 16 novembre: nuvolaglia irregolare su tutto il Paese, più accentuata su nord-ovest, medio Adriatico e meridione; proprio al sud rischio di locali rovesci. Ventoso ovunque, temperature in calo.



sabato 17 e domenica 18 novembre: instabile con temporali sparsi su coste joniche, specie calabresi, sulla Sicilia settentrionale ed orientale, sulla Sardegna meridionale ed orientale, sulla Puglia; nuvoloso con rovesci su medio Adriatico e Molise, con limite della neve tra 900 e 1200m, altrove nuvolaglia sparsa con un po' di sole, sempre ventoso e più freddo, in particolare al nord.



lunedì 19 novembre: giornata di transizione, attenuazione del vento, freddo solo moderato, generale variabilità con schiarite e assenza di fenomeni rilevanti.



da martedì 20 a giovedì 22 novembre: al nord nuvoloso ma generalmente asciutto, al centro e al sud spesso nuvoloso e, ad intervalli, precipitazioni. Temperature ancora basse al nord, più miti al centro e al sud.



