Meteo a 7 giorni: prosegue la stasi anticiclonica per gran parte della settimana, soltanto locali disturbi

In questi giorni il nostro Paese deve confrontarsi con la presenza di una figura di alta pressione destinata a durare ancora a lungo; gli scenari di maltempo invernale restano ancora lontani , con tutti gli aspetti positivi (per alcuni) e negativi (per altri) che ne conseguono. Gli anticicloni invernali, quando durano per molti giorni, sono in grado di portare una condizione di completa stasi atmosferica che nelle le valli interne e sulla Pianura Padana, possono determinare lo sviluppo di nebbie conseguenti alla presenza tenaci inversioni termiche. Spesso queste inversioni non riescono ad essere dissolte nemmeno nelle ore centrali del giorno. È il caso delle nebbie che in queste ore stanno interessando ampi tratti della Valpadana, accompagnate da temperature sotto lo zero e che tenderanno a dissolversi soltanto a partire da domani pomeriggio, quando è previsto un parziale rimescolamento dell'aria. Ecco la previsione della nuvolosità nella prima mattinata di domani, nubi basse e nebbie sulla Valpadana, addensamenti disorganizzati al meridione:

La porta dell'inverno sull'Italia resterà chiusa ancora per diversi giorni, la circolazione prevista su larga scala europea, rimane condizionata dalla presenza di un Vortice Polare compatto che nei prossimi giorni sarà il regista dietro le quinte responsabile della persistenza delle condizioni anticicloniche atte a ricoprire tutta la fascia delle medie e delle basse latitudini del nostro continente. Le circolazioni di bassa pressione avranno molta difficoltà ad organizzare sistemi perturbati in grado di coinvolgere in maniera decisa il nostro territorio. Un fronte perturbato proverà a penetrare sul Mediterraneo tra venerdì e sabato prossimo ma con scarsi risultati. Previsione del modello americano riferita a domenica 12 gennaio; intense depressioni alle latitudini polari, fascia di anticicloni alle medie e basse latitudini d'Europa: