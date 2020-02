Meteo a 7 giorni: prosegue la fase MITE con qualche DISTURBO

La coda di una veloce perturbazione atlantica interesserà l'Italia tra la serata di giovedi 13 e la mattinata di venerdi 14 febbraio. Una breve distrazione dell'onnipresente anticiclone che domina la scena mediterranea da quasi due mesi.

Pochi i fenomeni annessi, solo qualche rovescio in veloce transito sull'Italia, in accordo con la caratteristica dei corpi nuvolosi poco incisivi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di giovedi 13 febbraio:

Le precipitazioni si riferiscono al pomeriggio e alla serata in quanto la mattinata sarà ancora asciutta ovunque.

Sui settori alpini di confine della Val d'Aosta e la Val d'Ossola andranno in scena nevicate sopra i 1500 metri. Qualche rovescio si farà vedere tra la Riviera di Levante, il nord-est e l'alta Toscana, in movimento poi verso il centro nella successiva notte. Sul resto d'Italia ancora tempo asciutto e soleggiato.

Le precipitazioni attraverseranno velocemente parte del centro e il meridione peninsulare tra la notte e la mattinata di venerdi 14 febbraio, prima di un deciso miglioramento che sarà già in atto al nord.

Si aprirà poi un fine settimana all'insegna della mitezza e della stabilità praticamente ovunque. Ecco la mappa sinottica attesa per le ore centrali di domenica 16 febbraio:

Il nord Europa sarà alle prese con una nuova tempesta, mentre il Mediterraneo sembrerà quasi un lago, alle prese con un clima mite ed animato da una scarsa ventilazione occidentale.

Questa situazione si manterrà inalterata anche nella giornata di lunedi 17 febbraio, a parte addensamenti al nord forieri di qualche locale precipitazione.

Tra martedi 18 e mercoledi 19 febbraio, infine, si presenterà sull'Italia un'altra fugace ondulazione che potrebbe determinare qualche fenomeno al centro e al sud, unitamente ad un lieve calo delle temperature.

...e così, passato questo secondo disturbo, la seconda decade di febbraio sarà trascorsa senza colpo ferire; se volete conoscere il seguito della storia leggete la rubrica Fantameteo. Per il momento ecco la tendenza del tempo in Italia fino a mercoledi 19 febbraio.

Giovedi 13 febbraio: nubi in aumento al nord e al centro nel corso della giornata; nevicate nel pomeriggio tra Val d'Aosta, Ossola e alta Val Sesia sopra i 1500 metri. Piovaschi o rovesci tra levante ligure, nord-est e Toscana, per il resto tempo asciutto e in parte soleggiato.

Venerdi 14 febbraio: tra la notte e la mattinata passaggio di rovesci al centro e poi al sud, seguiti da un miglioramento, bello al nord e sulle Isole. Ventoso e clima mite.

Da sabato 15 fino a lunedi 17 febbraio: bel tempo e molto mite al centro e al sud, nubi al nord tra domenica e lunedi con qualche pioggia locale.

Tra martedi 18 e mercoledi 19 febbraio tempo un po' instabile al centro e poi al sud, neve sull'Appennino centro-settentrionale anche a quote relativamente basse, ventoso e piu freddo ovunque.

