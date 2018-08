METEO A 7 GIORNI: prosegue l'estate zoppicante mediterranea

Rinforza l'anticiclone sul Mediterraneo ma sempre in modo un po' indeciso, titubante, zoppicante al punto che un impulso d'aria un po' più instabile riuscirà comunque a crearsi un varco sul Mediterraneo. Grazie alla posizione un po' defilata dell'alta pressione che, col suo cuore più stabile resterà confinata all'ovest Europa, lungo il suo fianco orientale verrà facilmente aggirata dagli impulsi instabili provenienti dall'oceano. Questi ultimi, nel loro tragitto verso il Mediterraneo, perderanno la loro struttura originaria, trasformandosi in semplici impulsi d'aria più fresca in quota che rinnovano condizioni ideali allo sviluppo di temporali pomeridiani lungo i nostri rilievi.

Nei prossimi giorni e nel weekend ormai imminente, a subirne le conseguenze più importanti saranno le regioni del Mezzogiorno, con forti temporali previsti su regioni come Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e le due isole maggiori. Marginale instabilità presente anche al nord, generalmente con fenomeni più circoscritti nello spazio e nel tempo. L'orario preferenziale di innesco di tali fenomeni sarà soprattutto il pomeriggio, quindi nelle ore più calde del giorno. I settori più esposti saranno quelli interni e montuosi soprattutto al centro ed al sud, vi potranno essere sconfinamenti occasionali nelle zone di pianura adiacenti.

Lungo le coste in linea generale il tempo risulterà migliore, particolarmente gradevole sul profilo delle temperature ancora calde ma non più sui valori estremi delle settimane scorse. La parabola discendente dell'estate è già cominciata.

Sintesi previsionale da sabato 18 a venerdì 24 agosto:

Sabato 18 e domenica 19 temporali sparsi sulle regioni interne del centro e del sud, Qualcuno anche di forte intensità. Coinvolte occasionalmente i settori pianeggianti e costieri. Tempo più stabile al nord. Temperature stazionarie su caldo moderato.

Lunedì 20 e martedì 21 insistono temporali pomeridiani nelle zone interne, più stabile lungo le coste. Caldo moderato.

Mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 giornate di tempo estivo con possibili temporali nell'interno e caldo moderato lungo le coste.