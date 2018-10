Meteo a 7 giorni: presto entrerà in scena il volto perturbato dell'autunno

Ancora maltempo al meridione nella giornata di martedì 23 ottobre, mentre sulle regioni centrali il tempo tenderà a migliorare stante lo spostamento dell'afflusso freddo verso lo Ionio e la Grecia (prima mappa).

Le regioni settentrionali seguiteranno invece a crogiolarsi sotto un tiepido sole anche se le temperature della notte subiranno una netta diminuzione rendendo l'atmosfera finalmente autunnale quantomeno al primo mattino.

Lo spostamento del nocciolo freddo verso sud-est imporrà un miglioramento sull'Italia che si estrinsecherà nelle giornate di mercoledi 24 e giovedì 25 ottobre.

La mappa relativa a giovedì 25 ottobre mostra la presenza di una zona anticiclonica nel Mediterraneo con bel tempo sull'Italia da nord a sud.

Osservate però in alto a sinistra della mappa: si nota un fronte freddo che nei giorni successivi avrà un'azione "di maglio" nei confronti dell'alta pressione sul nostro Continente. Da qui partirà un cambiamento radicale di circolazione che tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre ci mostrerà il volto perturbato e freddo dell'autunno.

Sabato 27 ottobre il suddetto fronte freddo sarà sulle regioni settentrionali, rallentato da un minimo barico che quasi sicuramente si formerà sul mar Ligure (terza mappa).

Questa situazione determinerà maltempo al nord e al centro per gran parte del prossimo fine settimana anche se le tempistiche di interessamento non sono ancora del tutto chiare.

Il meridione si troverà invece sotto un afflusso di aria calda africana e avrà condizioni di tempo migliore.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo all'ultimo lunedi ottobrino (quarta mappa) notiamo una fase intensamente piovosa e perturbata sull'Italia dettata da una depressione centrata tra la Corsica e la Liguria.

Oltre alla pioggia, si faranno strada le prime nevicate sui rilievi del nord a quote non troppo elevate per il periodo.

Il maltempo sarà solo una "meteora" o continuerà anche nel lungo termine? Per avere la risposta leggete la rubrica "Fantameteo".

RIASSUMENDO: martedi 23 ottobre ancora maltempo al sud con piogge, temporali e venti forti in lenta attenuazione in giornata; tempo in miglioramento al centro a parte gli ultimi rovesci in Abruzzo, bello e fresco invece al nord.

Mercoledi 24 e giovedì 25 ottobre saranno invece due belle giornate di sole su tutta l'Italia con temperature molto miti di giorno.

Venerdì 26 ottobre nubi in aumento al nord con qualche pioggia, bello al centro e al sud. Mite.

Sabato 27, domenica 28 e lunedi 29 ottobre maltempo ad iniziare dal nord, ma in estensione a tutta l'Italia nella giornata di lunedi (previsione ancora incerta e da confermare).