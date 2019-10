Meteo a 7 giorni: Ponte di Ognissanti col MALTEMPO in agguato

L'ora del maltempo novembrino. Non c'è nulla di più classico in Italia che la pioggia in novembre. Eppure non è sempre cosi scontata. Negli ultimi anni gli episodi piovosi anche in questo mese si sono concentrati in un paio di episodi, talvolta alluvionali, ma pur sempre rari rispetto ad un passato che vedeva l'Italia coinvolta proprio in questo mese dal passaggio di numerose perturbazioni.



Questo novembre 2019 si appresta a mostrare il volto piovoso dell'autunno come si conviene, magari in un contesto un po' mite, ma lo farà, perché le precipitazioni su alcune regioni potranno risultare generose, su altre comunque arriveranno e c'è la possibilità che si ripetano frequentemente per tutta la prima decade del mese e forse oltre.



Ponte bagnato dunque? Si, perlomeno tra sabato e domenica e su gran parte dello Stivale, anche se le precipitazioni non interesseranno contemporaneamente tutta la Penisola.





Sulle Alpi giungerà la prima neve oltre i 1600-1800m, in qualche vallata anche più in basso, a seconda dell'esposizione e del micro clima. La mappa che segue mostra la sommatoria dei fenomeni prevista per il pomeriggio di sabato 2 novembre secondo il nostro modello:



Un'altra perturbazione giungerà tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre sulla falsariga della precedente: le maggiori precipitazioni sono attese al nord-est, sulla Liguria, poi le regioni centrali tirreniche e la Campania.



Per giovedì 7 novembre è invece prevista una tregua.

SINTESI GRAFICA per i prossimi 7 giorni:

SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 7 NOVEMBRE:

venerdì 1 novembre: nubi e qualche pioggia sul basso Tirreno, per il resto nubi sparse con qualche occhiata di sole e tempo asciutto.



sabato 2 novembre: nubi e precipitazioni in arrivo al nord e sulla Toscana, a partire dalla Liguria e soprattutto dal pomeriggio. Altrove nubi sparse e un po' di sole, poi peggiora su Umbria, Lazio e Campania con rovesci entro sera. Temperature in calo nei valori massimi al nord e sulla Toscana. Neve in arrivo sulle Alpi oltre i 1600-1800m, anche più in basso ad ovest.



domenica 3 novembre: maltempo su gran parte d'Italia con piogge e nevicate sulle Alpi oltre i 1500-1700m, migliora sul nord-ovest dal pomeriggio e poi in Sardegna. Temperature in calo.



lunedì 4 novembre: tregua almeno in parte soleggiata, salvo residui addensamenti su nord-est, medio e basso Adriatico, basso Tirreno. Minime in calo, massime in aumento.



martedì 5 e mercoledì 6 novembre: previsto il passaggio di un altro fronte con piogge dapprima al nord-ovest e centrali tirreniche, in estensione e trasferimento al nord-est e in misura minore su medio Adriatico e meridione nel corso di mercoledì, ancora neve sulle Alpi dalle quote medie, temperature fresche al nord, più miti al centro e al sud.



giovedì 7 novembre: parziale e temporaneo miglioramento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località