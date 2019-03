Meteo a 7 giorni: PIOGGE in arrivo al NORD nella giornata di giovedi

Una prima, debole, perturbazione ha rotto l'astinenza delle piogge su alcune zone del nord (Liguria in primis) dopo un mese di stasi atmosferica, tra nebbia, sopramedia termico ed inquinamento.

La grande ruota depressionaria centrata sul nord Europa ha ripreso fortunatamente a girare; ciò permetterà un regime di variabilità in un contesto mite dove le piogge risulteranno garantite, almeno a fasi alterne, con il transito dei fronti.

La prossima perturbazione è attesa al nord e in misura minore sulla Toscana tra mercoledi 6 e giovedi 7 marzo; rispetto al corpo nuvoloso odierno, sarà un fronte maggiormente organizzato e che offrirà un richiamo meridionale decisamente più energico.

Le prime piogge si faranno vedere nel pomeriggio-sera di mercoledi 6 marzo sul settore di nord-ovest, dove agirà la parte anteriore della perturbazione medesima.

La parte più intensa è prevista entrare sulle regioni settentrionali nella mattinata di giovedi 7 marzo (prima mappa). Il corpo nuvoloso sarà supportato da una depressione al suolo che garantirà un maggior coinvolgimento di tutto il nord e in parte anche della Toscana.

Le altre regioni non verranno interessate da fenomeni, anche se venerdi 8 marzo l'aria più fresca a seguire potrebbe "accendere" qualche rovescio sulle regioni centrali e sulla Campania in un contesto di generale variabilità.

A seguire, l'alta pressione delle Azzorre protenderà un lembo in direzione della nostra Penisola, garantendo un fine settimana asciutto, mite, anche se non del tutto sereno, specie al nord.

La seconda mappa mostra la situazione attesa nelle ore centrali di domenica 10 marzo; notate le depressioni in transito sul nord Europa, mentre sul bacino del Mediterraneo la pressione risulterà più alta, garanzia di tempo abbastanza stabile e mite.

Il bel tempo dovrebbe continuare anche nella giornata di lunedi 11 marzo, poi la situazione tornerà a cambiare; per tutti i dettagli sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Martedi 5 marzo: nubi sparse su tutte le regioni con belle schiarite e generale assenza di fenomeni. Clima mite e ventoso.

Mercoledi 6 marzo: bel tempo al centro e al sud, tende a peggiorare al nord tra pomeriggio e sera con qualche pioggia al nord-ovest, clima sempre mite.

Giovedi 7 marzo: maltempo al nord e sulla Toscana con piogge e rovesci; asciutto sul resto d'Italia anche se con cielo non del tutto sereno.

Venerdi 8 marzo: qualche rovescio al centro e sulla Campania nell'arco della giornata, per il resto tempo abbastanza buono; ventoso e più fresco ovunque.

Sabato 9, domenica 10 e lunedi 11 marzo tempo abbastanza buono e mite ovunque, qualche nube al nord senza conseguenze.

