Meteo a 7 giorni: piogge al sud sino a giovedì, al nord preoccupazione per la siccità

Il grande vento della notte scorsa ha ulteriormente accentuato i problemi legati alla siccità al nord, nonostante alcune zone abbiano sperimentato qualche breve acquazzone o nevicata (Appennino).



E' il risultato di una ostinata circolazione da nord, l'unica concessione di un'alta pressione tenace che tiene in scacco l'Europa da settimane e che consente qualche precipitazione solo al centro e soprattutto al sud.



Guardate come si presentano le Prealpi Orobie, nella Bergamasca, in queste ore: la neve è scomparsa da parecchio ormai ed è tutto secco: la vista qui è sul Monte Arera!



Ben diversa la situazione procedendo verso il centro e soprattutto il meridione: proprio al sud la depressione e l'aria fredda in quota insisteranno almeno sino a giovedì pomeriggio, dispensando spesso rovesci e temporali, che colpiranno in particolare la Calabria e poi gran parte dei settori jonici:





Per il resto l'alta pressione tornerà ad abbracciare il Paese e, almeno sino a sabato, si ripresenteranno condizioni di tempo buono in un contesto progressivamente più mite. Domenica invece dell'aria più fredda in quota comincerà ad affluire sul settentrione, favorendo un'accentuazione dell'instabilità atmosferica pomeridiana che, entro lunedì, dovrebbe conquistare anche le regioni centrali tirreniche e la Sardegna, prodromo di un potenziale peggioramento che ci attendiamo entro mercoledì 3 aprile e che verrà dettagliato nella rubrica del "fantameteo".



Intanto ecco lo schema grafico riassuntivo del tempo previsto sull'Italia nell'arco dei prossimi 7 giorni:





SINTESI previsionale testuale sino a MARTEDI 2 aprile:

mercoledì 27 marzo: al nord bel tempo, solo un po' freddo al mattino. Al centro nubi residue su Sardegna, Lazio ed Abruzzo con occasionali rovesci, specie sul Pontino e nell'est Sardegna, ma con tendenza a miglioramento, un po' freddo al mattino; al sud instabile con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie sulla Calabria. Spruzzate di neve sulle cime appenniniche. Temperature in calo.



giovedì 28 marzo: ancora tempo instabile al sud, specie sulle regioni joniche, con piogge e rovesci temporaleschi. Altrove bel tempo. Temperature in aumento, salvo al sud.



venerdì 29 marzo: ultimi annuvolamenti al sud con residue piogge nelle prime ore, specie sullo Jonio, poi migliora, bello altrove.



sabato 30 marzo: bello ovunque, mite.



domenica 31 marzo: annuvolamenti al nord, associati a locali rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi, in un contesto un po' variabile, con prevalenza di schiarite, bello altrove ma con nubi in aumento sui rilievi del centro e sulla Sardegna. Mite ovunque, ma valori in lieve calo al nord.



tra lunedì 1° aprile e martedì 2 aprile: condizioni di variabilità al nord e al centro con occasionali rovesci, specie sulle zone interne e montuose e sulla Sardegna, tempo migliore al sud, da martedì sera possibile ulteriore peggioramento al nord e sul Tirreno, ma da confermare.

