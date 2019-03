Meteo a 7 giorni: perturbazione in arrivo con PIOGGIA su molte regioni, anche NEVE su alcuni settori alpini

Una perturbazione raggiungerà a breve il nostro Paese accompagnata da correnti da ovest che determineranno una distribuzione dei fenomeni irregolare: NON sono infatti previste piogge sul nord-ovest, mentre un po' di pioggia dovrebbe coinvolgere il nord-est e l'Emilia-Romagna; molto più rilevanti risulteranno i fenomeni lungo le regioni centrali e sulla Campania.



Nella giornata di giovedi 14 marzo il maltempo si andrà localizzando sulle regioni meridionali e sul medio Adriatico. Nel contempo però un fronte caldo si andrà appoggiando all'arco alpino, determinando precipitazioni anche rilevanti sui versanti esteri delle Alpi e moderate su quelli di confine tra alta Valle d'Aosta, Ossola, alta Leventina in Svizzera italiana, alta Valtellina, zona Brennero e Valle Aurina.



Nel fine settimana il bel tempo tornerà ovunque e le temperature si porteranno su valori primaverili, specie nelle grandi aree urbane, dove si farà sentire l'effetto isola di calore. E la prossima settimana? Il peggioramento di lunedì 18 al nord è attendibile solo al 45-55% per il momento. Il modello americano, come mostra la mappa qui sotto, è quello che crede maggiormente in fenomeni importanti, almeno a ridosso della fascia montana e pedemontana occidentale. Da martedi 19 però è già prevista una cessazione della fenomenologia.



SINTESI PREVISIONALE sino a martedi 19 marzo:

mercoledi 13 marzo: nubi su gran parte d'Italia, piogge su regioni centrali tirreniche, Umbria, Sardegna, Campania, poi anche Marche, Emilia-Romagna, sporadiche sul nord-est, peggiora entro sera sul resto del centro e del sud, ancora piogge su Emilia-Romagna. Sul nord-ovest tempo asciutto per tutto il giorno, salvo piogge sullo Spezzino e neve sui settori alpini di confine. Temperature in rialzo nei valori minimi, massime in calo, specie sotto precipitazioni. Limite della neve su centro-est Alpi oltre i 1000m, sull'Appennino oltre i 1200-1300m.



giovedi 14 marzo: peggiora con neve su Ossola, alta Valle d'Aosta e alto Canton Ticino, velato sul resto del nord, migliora sulle centrali tirreniche, ma ancora piogge su Sardegna, medio Adriatico e meridione.



venerdi 15 marzo: ultime piogge al sud, ancora neve dai 1300m sulle Alpi più settentrionali, velato o poco nuvoloso altrove, tendenza a generale miglioramento.



sabato 16 e domenica 17 marzo: generali condizioni di tempo buono, salvo nubi basse sul Tirreno e il Mar Ligure, clima primaverile.



lunedi 18 marzo: peggiora al nord, specie ad ovest con precipitazioni, nevose oltre i 1500-1800m, asciutto sull'Emilia-Romagna, nubi in arrivo anche sulla Toscana con locali piogge nelle zone più a nord, velato sul resto del centro, bello e mite al sud. Temperature in calo al nord-ovest.



martedi 19 marzo: probabile esaurimento delle precipitazioni e tempo asciutto con prevalenza di sole al centro e al sud, clima mite.

