METEO A 7 GIORNI: persiste l'anticiclone con qualche disturbo

Gennaio 2020 è caratterizzato da una situazione molto persistente di alta pressione che non sperimentavamo da parecchio tempo; questo forte anticiclone disteso lungo i paralleli, occupa tutta la fascia dell'Europa centrale e meridionale, trovando risposta nella presenza di un Vortice Polare estremamente compatto, testimoniato. Questa circolazione può essere dedotta anche dall'andamento dell'indice AO e NAO entrambe di disegno positivo, testimoniando un'elevata differenza di pressione esistente tra la fascia delle medie e la fascia delle alte latitudini. L'Italia che viene a trovarsi sulla parte meridionale d'Europa, sperimenta condizioni di alta pressione che ci stanno accompagnando per un periodo particolarmente lungo, saranno destinate ad accompagnarci per gran parte della seconda decade di gennaio.

Tale situazione favorisce una mancanza quasi completa di variabilità atmosferica, mancano le perturbazioni e mancano le nevicate sui rilievi, con l'Appennino che si presenta completamente spoglio. Di sicuro non è una situazione ti fa felice gli amanti dell'inverno, anche se in questi giorni sulla Pianura Padana i valori sono tutt'altro che miti. Questa immagine satellitare mette in luce la presenza diffusa di nebbie nella giornata di ieri, mercoledì 8 gennaio. Da notare anche il buco nella nebbia lasciato dall'isola di calore di Milano:

La previsione del modello americano riferita a domenica 12 gennaio, mette in luce la presenza di una distensione anticiclonica sull'europa centrale e meridionale, in grado di coinvolgere anche il Mediterraneo. Da osservare le circolazioni di bassa pressione, molto intense e profonde, che invece spadroneggeranno alle latitudini più elevate, dove il tempo risulterà ventoso ed instabile:

Questa previsione riferita a giovedì 16 gennaio, mostra le anomalie di pressione previste in libera atmosfera, possiamo osservare come il pattern nel medio periodo rimanga sostanzialmente invariato, avremo in fatti ancora anomalie negative della pressione sulla Scandinavia e l'oceano Atlantico settentrionale, dove il tempo risulterà instabile e tormentato, mentre anticicloni prevaricheranno la scena alle latitudini più basse e quindi anche il nostro Paese, dove il tempo risulterà stabile:

Sintesi previsionale da venerdì 10 a giovedì 16 gennaio:

Venerdì 10 nubi di passaggio sulle regioni del centro e del nord, segnatamente lungo i versanti tirrenici. Poche le precipitazioni previste, essenzialmente pioviggini occasionali sui contrafforti appenninici. Sereno altrove con temperature stazionarie ad esclusione della Valpadana, dove saranno in aumento per l'interrompersi delle nebbie.



Sabato 11 insiste qualche nube su medio ed alto Tirreno, nonchè sulle pianure del nord. Soleggiato altrove. Temperature invariate.



Domenica 12 tempo soleggiato e temperature miti. Un po' di freddo solo su Valpadana e valli interne del centro.



Lunedì 13 soleggiato e temperature miti, un po' di freddo solo sulle pianure, con possibili nebbie.



Martedì 14 qualche nube in arrivo al nord e lungo il Tirreno, soleggiato altrove. Qualche nebbia sulle pianure, temperature stazionarie.



Mercoledì 15 e giovedì 16 aumentano le nubi su medio ed alto versante Tirrenico, fino alla Liguria ma senza precipitazioni. Soleggiato altrove. Temperature stazionarie.