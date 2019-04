Meteo a 7 giorni: Pasqua e 25 aprile con il sole, in mezzo anche ombrelli aperti

"Basta che non piova". Quante volte abbiamo ascoltato questa frase in occasione delle feste. E' come dice Vasco Rossi: " quanta gente comunque ci sarà...che si accontenterà !".

Si perché se durante il giorno di Pasqua vediamo un po' di sole, anche farsi largo tra qualche nube minacciosa, siamo contenti, ci basta, anzi il cielo proprio lo perdiamo di vista, basta stare in compagnia di parenti o amici e svagarsi un po'.



Se invece comincia a cader pioggia, beh allora le cose cambiano, ci si accontenta molto meno e si resta delusi: per gli abitanti delle regioni centrali, del Molise, della Campania e della Sardegna la Pasquetta potrebbe essere proprio così: nuvolosa con un po' di pioggia e qualche rovescio, mentre dovrebbe andare meglio sulle altre regioni.



Ci sarà infatti una depressione ad ovest dell'Italia, che proprio in coincidenza della Pasquetta verrà agganciata da una saccatura e punterà decisa verso di noi. La formazione di un minimo depressionario al suolo previsto entro l'alba di martedì 23, unitamente all'ingresso di aria decisamente più fresca in quota, accentueranno la fenomenologia, estendendola alle regioni settentrionali.



La pioggia di martedì 23 sarà seguita da una moderata instabilità attesa per mercoledì 24 ed infine da una bella giornata (secondo il modello americano) in occasione della festa della Liberazione di giovedì 25 aprile, grazie alla nuova espansione di un cuneo anticiclonico subtropicale.



Le temperature subiranno così alti e bassi in corrispondenza rispettivamente delle fasi soleggiate e di quelle piovose, una situazione tipicamente primaverile.

Ecco la sintesi grafica per tutto il periodo in oggetto:

SINTESI PREVISIONALE SINO al 25 APRILE:

venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile: pur tra qualche velatura o banco nuvoloso basso, splenderà il sole e farà abbastanza caldo nelle ore diurne con punte di 23°C.



lunedì 22 aprile: nubi su Sardegna, regioni centrali, Campania, Molise con piogge e rovesci intermittenti, velato sul resto del Paese con nubi in arrivo in Liguria seguite da piogge serali. Temperature in calo nelle aree soggette a pioggia.



martedì 23 aprile: perturbato al nord e al centro con piogge e rovesci anche temporaleschi alternati a qualche momento asciutto e a fugaci schiarite. Tempo incerto ma asciutto al sud. Temperature in calo al nord, stazionarie al centro, in aumento al sud.



giovedì 24 aprile: residua instabilità con nubi sparse e qualche acquazzone pomeridiano in Appennino.



venerdì 25 aprile: bel tempo ovunque. (da confermare perché l'ipotesi è soprattutto legata all'insistenza del modello americano).

