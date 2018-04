Meteo a 7 giorni: parentesi soleggiata primaverile, poi di nuovo capricci...

Una fase di bel tempo ci attende tra venerdì e domenica, anche se il cielo potrebbe non presentarsi sempre sereno.

Il rialzo delle temperature e della durata del dì favorirà comunque un ulteriore risveglio vegetativo.



La parentesi asciutta ci terrà compagnia sino a domenica sera, quando a partire dalla Sardegna si andrà affacciando una nuova figura depressionaria, che porterà un primo corpo nuvoloso ad attraversare l'isola, poi gran parte delle regioni centrali tirreniche e il nord-ovest, prima di andare in frontolisi (indebolimento) attraversando il resto del Paese.



L'instabilità però non si scoraggerà affatto e già martedì un secondo impulso coinvolgerà nord ovest e regioni centrali tirreniche , un terzo è atteso tra mercoledì e giovedì.



Si avranno certamente alcune precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio, in un contesto termicamente mite, al sud anche molto mite; qui oltretutto le precipitazioni risulteranno praticamente assenti o sporadiche per tutto il periodo.



All'origine di questa instabilità senza una vera impronta fredda c'è la posizione anomala che assumerà l'alta pressione sulla Scandinavia; così facendo le depressioni atlantiche potranno così muoversi alla conquista delle latitudini più basse ma senza più la forza che imprima nella stagione invernale la corrente a getto e senza nemmeno la possibilità (almeno per ora) di ricevere un'alimentazione di aria fredda in rientro dal nord-est del Continente.



Ne deriverà di conseguenza un'instabilità a tratti anche spiccata, ma non estesa a tutte le regioni .



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 12 APRILE:

da venerdì 6 a domenica 8 aprile: prevalenti condizioni di bel tempo, salvo addensamenti temporaneamente più insistenti sabato mattina sul Piemonte e la Valle d'Aosta e qualche formazione cumuliforme durante le ore più calde lungo la dorsale appenninica, ma senza conseguenze. Temperature in aumento nei valori massimi.

Domenica sera tendenza a peggioramento sulla Sardegna e in mare aperto sul Tirreno con piogge e rovesci a partire dall'ovest dell'isola.



lunedì 9 aprile: piogge al mattino su nord-ovest, Sardegna, regioni tirreniche sino alla Campania, nubi anche sul resto del Paese ma con pochi fenomeni, asciutto e schiarite all'estremo sud. Nel corso della giornata qualche rovescio sulle zone interne del nord e del centro, per il resto asciutto e un po' di sole. Temperature in lieve calo nei valori massimi al nord e al centro.



martedì 10 aprile: nuovo impulso instabile tra nord-ovest e centrali tirreniche con piogge sparse e rovesci a partire dal nord-ovest e dalla Toscana, in trasferimento verso il nord-est e le regioni centrali adriatiche, asciutto con schiarite al sud. Mite al centro e al sud, un po' di fresco umido al nord.



mercoledì 11 aprile: dapprima schiarite, dal pomeriggio repentino peggioramento al nord-ovest e sulle centrali tirreniche con piogge e temporali, neve su ovest Alpi oltre i 1800-2000m. Al sud prevalenza di sole e solo qualche addensamento sulla Campania. Temperature in calo al nord-ovest nei valori massimi, stazionarie altrove.



giovedì 12 aprile: in mattinata perturbato al nord e al centro con piogge, temporali e neve sulle Alpi oltre i 1800-2000m, tendenza a miglioramento sul nord-ovest nel pomeriggio, poi anche sulle centrali tirreniche, nessun fenomeno di rilievo previsto al sud.