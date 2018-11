Meteo a 7 giorni: parentesi piÃ¹ mite sull'Italia in attesa di altri eventi...

La "scalcinata" perturbazione che sta entrando in queste ore sui settori occidentali italiani, nella giornata di domani, sabato 1 dicembre, veleggerà spedita verso le due Isole Maggiori e le estreme regioni meridionali (prima mappa).

Sul resto d'Italia si instaureranno condizioni di variabilità sotto l'egida di un clima abbastanza freddo stante la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.

Il freddo (relativo) delle ultime ore, nei prossimi giorni sarà destinato a scomparire stante l'arrivo di correnti occidentali sulla nostra Penisola.

La prima settimana di dicembre, di conseguenza, avrà un sapore decisamente poco invernale a parte i casi nebbiosi delle regioni settentrionali.

L'apice della mitezza verrà toccato probabilmente nella giornata di martedi 4 dicembre (seconda mappa). Notate l'Italia avvolta dall'aria mite e tutto il freddo che tenderà a spostarsi verso le alte latitudini del Continente.

Non avremo il sole pieno, ma un tempo complessivamente variabile: il tempo migliore sarà presente sulle due Isole Maggiori e al meridione; altrove permarrà una certa nuvolosità, non associata a precipitazioni rilevanti.

La medesima situazione di variabilità in un contesto di aria mite permarrà sull'Italia fino a venerdì 7 dicembre. Successivamente, la corda delle correnti atlantiche tenderà ad ondulare proponendo un'alta pressione sul Vicino Atlantico.

Sul fianco orientale della struttura stabilizzante prenderà piede una discesa fredda che inizierà ad interessare l'Italia a partire dall'Immacolata (terza mappa).

Potrebbe essere questo il punto di svolta verso una fase più fredda ed invernale sul nostro Paese? Per tutte le delucidazioni del caso leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Sabato 1 dicembre: rovesci sulle due Isole Maggiori e al meridione, per il resto condizioni di variabilità senza fenomeni.

Domenica 2 dicembre: qualche precipitazione all'estremo sud e sull'arco alpino, asciutto e in parte soleggiato altrove. Clima mite specie al centro e al sud.

Da lunedi 3 fino a venerdì 7 dicembre variabilità sull'Italia con qualche pioggia locale, ma in un contesto mite.

Sabato 8 dicembre; maltempo e freddo al centro e al sud con pioggia e neve a bassa quota, freddo, ma asciutto al nord.

