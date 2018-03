Meteo a 7 giorni: Palme bagnate al sud, poi la situazione si ribalterà...

La fase fredda che ha accompagnato questa fase del mese di marzo si va esaurendo.

Il maltempo di queste ore sul meridione sarà però bissato nel fine settimana delle Palme dall'arrivo di una nuova depressione, che scivolerà dalla Francia verso la Sardegna e infine verso le nostre regioni meridionali, dove insisterà sino all'alba di lunedì 26 marzo.



La seconda fase di maltempo risulterà un po' meno intensa di quella attuale ma sempre foriera di precipitazioni talora abbondanti, in movimento dal basso Tirreno verso il basso Adriatico con parziale coinvolgimento anche dell'Abruzzo.



Altrove la sua influenza si limiterà a far rientrare da est ancora un po' d'aria fredda, prima che la fase invernale si esaurisca del tutto.



E la prossima settimana per il centro e per il sud sarà un momento di grande riscossa primaverile, perché l'affondo di una saccatura sull'Iberia, innescherà come di consueto una vigorosa risalita di aria calda dal nord Africa, che potrebbe attivarsi soprattutto tra mercoledì 28 e giovedì 29 marzo.



Al nord invece prevarranno ancora flussi di aria umida con rischio anche di qualche debole precipitazione, specie su Liguria e regioni di nord-est.



Ancora incertissime le sorti della Pasqua, ma al momento sembra possa risultare instabile al nord e su parte del centro.



SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 28 MARZO:

venerdì 23 marzo: al nord cielo velato, temperature in ripresa, al centro residua nuvolosità sul medio Adriatico con qualche debole nevicata locale sull'Abruzzo interno ma in miglioramento, sul resto del centro tempo buono. Al sud instabile al mattino con piogge, rovesci e nevicate sino in collina ma con tendenza ad esaurimento dei fenomeni sul versante tirrenico, ancora un po' instabile su Molise e Puglia con residui rovesci.



sabato 24 marzo: nuvoloso su Piemonte e Liguria con sporadiche precipitazioni, anche nevose oltre i 700m, irregolarmente nuvoloso sul resto del nord con ampie schiarite. Bel tempo al centro ma peggiora in Sardegna con piogge nel pomeriggio-sera. Al sud parzialmente nuvoloso ma secco. Temperature in aumento.



domenica 25 marzo: al nord-ovest, segnatamente sul Piemonte e il Varesotto ancora nuvoloso con qualche sporadica precipitazione non esclusa a ridosso dei rilievi nelle prime ore, poi schiarite, al nord prevalenza di sole. Al centro nubi sulla Sardegna con residue piogge sull'est dell'isola, parzialmente nuvoloso su Lazio ed Abruzzo con piogge in arrivo dal pomeriggio su quest'ultima regione; al sud peggioramento piovoso con fenomeni in trasferimento dal basso Tirreno verso est. Temperature in lieve calo.



lunedì 26 marzo: molto nuvoloso al sud ma con fenomeni in esaurimento e schiarite, tempo discreto altrove, passaggi nuvolosi al nord, specie su Alpi, nubi basse in Liguria. Più mite.



martedì 27 e mercoledì 28 marzo: variabile al nord e sulla Toscana ma con basso rischio di pioggia, tempo buono e mite altrove.



giovedì 29 marzo: al nord nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse di debole intensità, riflessi anche su nord Toscana, sul resto del centro velato o abbastanza soleggiato, al sud bel tempo. Netto rialzo termico al centro e al sud.