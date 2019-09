Meteo a 7 giorni: ottobre partirà con ARIA FREDDA da nord?

Grandi manovre autunnali a dispetto dell'alta pressione, che prova ostinatamente a resistere nel Mediterraneo. Nel fine settimana il grande flusso delle correnti perturbate atlantiche limiterà la sua azione al nord delle Alpi, originando solo un richiamo di aria umida su parte del settentrione e della Toscana.







L'alta pressione in questa fase riuscirà con facilità a limitare i danni, assicurando bel tempo e ancora un po' di caldo su gran parte del centro e del sud, ma un profondo vortice depressionario cova sulla Scandinavia e sarebbe pronto ad affondare il colpo verso sud entro i primi di ottobre, quando il flusso da ovest potrebbe essere frenato dall'inserimento di un uragano e l'anticiclone ergersi verso nord.



In questo modo l'aria fredda potrebbe schizzare verso le Alpi ed entro mercoledì 2 o al massimo giovedì 3 valicarle determinando temporali sparsi su Triveneto, Emilia-Romagna e poi centro-sud, unitamente ad un generale rinforzo dei venti che coinciderà con un netto calo delle temperature, che per qualche giorno potrebbe finire sotto la media del periodo.



Questo sfondamento dell'aria fredda da nord verso il Mediterraneo rimane però controverso, perché ancora non completamente condiviso da tutti i modelli: c'è chi lo vede solo come "uno sbuffo", chi in modo più marcato e deciso, chi proprio non lo vede.

A cavallo della fase equinoziale cade peraltro proprio il periodo più difficile per fare previsioni perché il tempo non ha ancora trovato un equilibrio dopo aver assistito al "trasloco" dell'estate.



SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 3 OTTOBRE:

venerdì 27 settembre e sabato 28 settembre: al nord strati brumosi a tratti su Liguria di Levante, fascia prealpina, Valpadana centrale con qualche debole pioggia o piovasco non escluso. Sul resto del settentrione nubi medio alte, più compatte lungo le Alpi ma senza fenomeni rilevanti e prevalenza di schiarite. Nubi anche sulla Toscana con piovaschi su Garfagnana, Lunigiana ed Apuane possibili, per il resto prevalenza di sole e in tutto il centro-sud anche abbastanza caldo nel pomeriggio con punte di 29°C.



domenica 29 settembre: ancora un po' di nubi su Triveneto, centro-est Alpi, Liguria di Levante, Toscana, per il resto prevalenza di sole o cielo velato. Ancora un po' caldo al centro e al sud.



lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre: al nord nuvolosità variabile con addensamenti più intensi su Alpi, Liguria, regioni di nord-est ma senza fenomeni. Sulla Toscana nuvoloso e nelle zone interne locali piogge, specie sui rilievi più a nord della regione. Sul resto del centro e al sud ancora bel tempo e clima mite.



tra mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre: possibile irruzione fredda a partire dal settentrione, specie nord-est, con temporali in movimento verso Emilia-Romagna, medio Adriatico, Lazio e poi meridione e netto calo termico. Previsione da confermare e dettagliare!

