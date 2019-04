Meteo a 7 giorni: ombrelli aperti ad intermittenza e niente alta pressione

Quanta neve sulle Alpi, neve d'aprile, ma comunque pur sempre una manna per i ghiacciai, guardate come fioccava a Livigno, in alta Valtellina nel primo pomeriggio di oggi, ma era così anche in diverse altre località alpine e prealpine dai 1000m circa:







Non basta certo una perturbazione per cancellare due mesi senza precipitazioni, ma è sicuramente confortante notare che l'anticiclone abbia finalmente ceduto il testimone alle figure depressionarie, significa che il tempo è ancora capace di regalarci anche cose diverse dal sole.



E la vacanza dell'anticiclone è destinata a durare a lungo: nel fine settimana una nuova depressione farà visita alla Penisola e, stante alle ultimissime emissioni, potrebbe coinvolgere un po' tutto il Paese, non solo il centro e il sud. Un segnale, indubbiamente anche questo che qualcosa è cambiato e che una volta instauratosi un regime pressorio completamente differente da quello precedente, il tempo tende a riproporlo costantemente.



Insomma un trend piovoso che, pur in un regime di variabilità, potrebbe riproporsi anche nel corso della prossima settimana: non molto freddo per la verità, poiché le correnti perturbate giungeranno da ovest, ma umido al punto giusto per chiudere i conti con la siccità.



L'anticiclone rimarrà rintanato sul nord Europa ed è per questo che le depressioni sceglieranno le basse latitudini: passaggio piovoso più probabile tra mercoledì 10 e giovedì 11, poi bis nel prossimo fine settimana? Chissà, seguite tutti i nostri aggiornamenti.



Ecco le previsioni grafiche riassuntive per i prossimi 7 giorni:





SINTESI previsionale sino a GIOVEDI 11 aprile:

venerdì 5 aprile: instabile sull'estremo nord-est, medio Adriatico e meridione con rovesci sparsi e qualche temporale, schiarite altrove, temperature in calo al sud.



sabato 6 aprile: un po' instabile al sud con qualche rovescio, altrove almeno in parte soleggiato, poi nubi in arrivo su nord-ovest e Sardegna con piogge entro sera. Mite nel complesso.



domenica 7 aprile; moderato maltempo su tutta la Penisola con piogge e rovesci in movimento da ovest verso est, lieve calo termico.



lunedì 8 aprile: nuvolosità variabile con residue piogge al centro e al sud, tendenza a miglioramento.



martedì 9 aprile: tempo discreto con prevalenza di schiarite.



mercoledì 10 e giovedì 11 aprile: nuovo peggioramento con piogge a partire dai versanti occidentali, in estensione verso levante. (Previsione ancora da confermare, attendibilità media).



