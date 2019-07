Meteo a 7 giorni: occasioni di TEMPORALI al nord, prevalenza di sole e caldo altrove

Nella giornata odierna diversi temporali stanno interessando le regioni settentrionali, qualcuno di questi risulta anche di forte intensità ed è stato accompagnato da colpi di vento e grandinate. Questi sono gli effetti portati da infiltrazioni d'aria più fresca in arrivo dai quadranti nord-occidentali, i quali riescono in queste ore a raggiungere il nostro Paese grazie all'attenuazione del campo anticiclonico. Con l'arrivo del fine settimana, sperimenteremo un nuovo rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale; questa nuova onda anticiclonica avrà tuttavia delle caratteristiche profondamente diverse rispetto alla scorsa settimana, troveremo infatti il cuore più caldo stabile dell'anticiclone spostato sul Mediterraneo centro orientale. Ecco le anomalie di temperatura previste sullo stivale italiano sabato 6 luglio, in cui possiamo ancora osservare anomalie termiche positive particolarmente spiccate sulle pianure settentrionali:

Con l'inizio della prossima settimana i modelli ipotizzano un primo tentativo di sfondamento delle correnti più fresche occidentali sul Mediterraneo, un'operazione alquanto difficoltosa poiché tali masse d'aria fresca dovranno confrontarsi con un vero e proprio muro d'aria calda alzato dagli anticicloni delle ultime due settimane. Qualche temporale sulle regioni settentrionali potrebbe comunque scapparci tra domenica e lunedì, con un coinvolgimento dell'area alpina e prealpina, inclusi alcuni settori della Val Padana. Ecco la previsione del modello americano riferita a lunedì 8 luglio:

Infine tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio, questo disturbo d'instabilità è previsto allontanarsi piuttosto rapidamente, concedendo un nuovo miglioramento del tempo sulle regioni occidentali ma lasciando strascichi d'instabilità su quelle orientali. Le regioni del centro e del sud quasi non si accorgeranno di questo passaggio ad esclusione di qualche banco nuvoloso di passaggio lunedì 8, mentre qualche temporale potrebbe verificarsi sul medio ed alto Adriatico (da confermare). Nel complesso la prossima settimana il quadro generale delle temperature risulterà comunque un po' più sopportabile soprattutto al nord, con temperature ancora estive ma inserite all'interno di un quadro termico generale più vicino alle medie del periodo. Ecco la previsione del modello americano riferita a martedì 9:



Sintesi previsionale da giovedì 4 a martedì 9 luglio:



Giovedì 4 qualche temporale si attarda sulle regioni settentrionali, prevalenza di sole altrove. Clima estivo con caldo abbastanza intenso.



Venerdì 5 note d'instabilità sui rilievi alpini, soleggiato e caldo altrove.



Weekend sabato 6 e domenica 7 luglio con passaggi nuvolosi lungo le Alpi, dove non sarà escluso qualche temporale. Soleggiato e caldo altrove.



Lunedì 8 arriva qualche temporale più organizzato su Alpi, Prealpi e Valpadana. Nubi di passaggio al centro ed al sud. Caldo.



Martedì 9 flessione termica al nord e sulle adriatiche, con qualche temporale possibile sui versanti orientali. Soleggiato altrove.