Meteo a 7 giorni: occasioni di MALTEMPO al nord e parte del centro, più riparato il sud

E' tornato il sole in Sicilia dopo i disastri che hanno accompagnato il primo week-end novembrino. Piove ancora sulla punta estrema della Puglia, ma la situazione è in via di miglioramento.

Altre piogge sono tornare sulle Alpi ad aggravare ulteriormente la situazione, specie sul nord-est, mentre si guarda ad ovest la nuova perturbazione che tende inesorabilmente ad avvicinarsi all'Italia.

Nella giornata di domani, martedi 6 novembre, il nuovo fronte colpirà gran parte del nord, la Sardegna e la Toscana (prima mappa) con una batteria di piogge e rovesci.

Il restante centro e il meridione saranno per fortuna risparmiati, anche se qualche pioggia sarà possibile nella giornata di mercoledi 7 novembre.

La perturbazione in questione aprirà un periodo di correnti miti sud-occidentali che scorreranno sulla parte periferica di una vasta depressione centrata in sede inglese.

Le regioni settentrionali, l'alto e medio Tirreno e (a fasi alterne) la Sardegna verranno interessate dal transito di alcune perturbazioni che potrebbe perdurare fino a metà mese.

Dopo il fronte di domani (martedi 6), una nuova perturbazione si muoverà alla volta dell'Italia nella giornata di venerdì 9 novembre (seconda mappa), risultando più attiva al nord, su parte della Sardegna e il medio-alto Tirreno.

Il meridione e la Sicilia non dovrebbero essere interessate da fenomeni particolari, anzi su queste zone il clima risulterà gradevole e anche soleggiato.

Tra il week-end e l'inizio della settimana prossima la situazione non cambierà nella sostanza: ancora correnti molto miti da sud-ovest e fenomeni piovosi soprattutto al nord, le regioni del medio-alto Tirreno e i settori interni.

Interessata anche la Sardegna settentrionale, mentre il resto del centro e il meridione si crogioleranno sotto un clima gradevole e nel complesso asciutto.

RIASSUMENDO: martedi 6 novembre tempo perturbato al nord con piogge sparse e rovesci, fenomeni in estensione alla Toscana e alla Sardegna nel corso della giornata, per il resto tempo asciutto e mite.

Mercoledi 7 e giovedì 8 novembre generale variabilità con clima mite e qualche pioggia sul Tirreno e al nord, ventilazione sud-occidentale a tratti sostenuta.

Venerdì 9 novembre: maltempo al nord, medio-alto Tirreno e Sardegna, per il resto tempo asciutto e in larga parte soleggiato con clima mite.

Da sabato 10 a lunedi 12 novembre ancora rischio di piogge al nord e sul medio-alto Tirreno, per il resto tempo abbastanza buono e mite.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive