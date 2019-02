Meteo a 7 giorni: obiettivo PIOGGIA entro mercoledÃ¬ 6 marzo su mezza Italia

Forse ci siamo. Forse la corrente a getto ha voglia di frenare un po' e di proporci un inizio marzo più dinamico sull'Italia, con un treno di perturbazioni in grado di determinare a tratti anche qualche precipitazione, che risulterebbe oltremodo gradita.



Purtroppo, almeno inizialmente, le temperature che potrebbero accompagnare i passaggi dei fronti perturbati, non consentirebbero nevicate rilevanti sull'Appennino, mentre relegherebbero quelle alpine oltre i 1400-1500m.



Il momento più perturbato nell'arco dei prossimi 7 giorni sembrerebbe quello di mercoledì 6 marzo, quando una saccatura presente a tutte le quote sfonderebbe sul nord Italia e su parte del centro, accompagnata da una bella perturbazione, in grado finalmente di dispensare precipitazioni diffuse al nord e lungo le regioni centrali tirreniche, molto meno in Adriatico, che risulterà schermato dall'Appennino rispetto ai venti di Libeccio, così come pioverebbe poco anche sul Piemonte occidentale per lo stesso motivo.



Quanto è affidabile però questa previsione? Il modello americano ci crede e la sta riproponendo con puntualità ma gli altri modelli storcono un po' il naso. Secondo loro non è ancora tempo che il vortice polare imponga alla corrente a getto un ritmo più lento e pertanto ripropongono ancora una corrente nord occidentale piuttosto tesa e poco favorevole alle precipitazioni organizzate.



Intanto un veloce impulso transiterà tra venerdì 1 e sabato mattina 2 marzo al centro e poi sul meridione, portando qualche rovescio sparso, più frequente sul meridione, mentre al nord non si registreranno precipitazioni. Il resto del fine settimana risulterà discreto o buono, per poi lasciare spazio alla variabilità prevista da lunedì, a precedere forse il guasto di cui abbiamo parlato sopra.



SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 7 MARZO:

venerdi 1° marzo: nuvolaglia al nord con locali precipitazioni sui settori alpini di confine e sulla Liguria ma in rapida attenuazione e tendenza a schiarite. Nubi in transito al centro con locali rovesci, specie su Marche, Umbria e Lazio e nella seconda parte della giornata. Nubi in arrivo al sud con locali precipitazioni a partire da Campania e Lucania. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo di qualche grado nei valori massimi nelle aree interessate da precipitazioni.



sabato 2 marzo: al mattino instabile al sud con rovesci sparsi, occasionalmente temporaleschi, specie su Puglia, Lucania, Calabria e nord Sicilia, tendenza a miglioramento, bel tempo sui rimanenti settori. Temperature in lieve calo al sud, miti altrove.



domenica 3 marzo: un po' di nubi al nord, segnatamente sulla Liguria, qualche nube bassa anche in Toscana, sul resto del centro prevalenza di sole. Bel tempo al sud. Temperature in rialzo al sud nei valori massimi.



lunedì 4 e martedi 5 marzo: un po' di nuvolaglia sulla Liguria e in transito anche sull'arco alpino, poi nubi in arrivo anche sulla Toscana, scarsi i fenomeni previsti. Bel tempo altrove. Clima nel complesso mite.



mercoledì 6 marzo: possibile peggioramento consistente su gran parte del nord con piogge e rovesci, nevicate sulle Alpi oltre i 1500m, fenomeni più scarsi sul Piemonte occidentale e su parte dell'Emilia-Romagna, al centro nubi e piogge sulla Toscana, poi anche su Umbria, Lazio e zone interne appenniniche, sporadiche in Sardegna. Al sud nubi sulla Campania con qualche pioggia dal pomeriggio, bello altrove e mite. Più freddo invece al nord.



giovedi 7 marzo: variabilità generale ma con pochi fenomeni; ventoso e un po' più freddo, segnatamente in quota.

