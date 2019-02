Meteo a 7 giorni: nuovo MALTEMPO in vista da lunedì 11 febbraio

Mentre va perdendo di importanza la depressione presente sullo Jonio, il tempo sull'Italia si concede una pausa tranquilla, prima che da domenica intervengano fatti nuovi.



Già da giovedì 7 per la verità il nord comincerà ad essere sfiorato dal flusso delle correnti atlantiche in arrivo da ovest, ma sarà dal fine settimana che questo coinvolgimento diverrà più importante, a preparare l'ingresso di una saccatura atlantica ben più spigolosa in arrivo tra domenica 10 e lunedì 11 e che finirà per scavare una depressione carica di precipitazioni al nord, che poi si muoverà rapidamente verso il centro e infine il sud nella giornata di martedì 12 febbraio, portando anche lì moderato maltempo.



Sarà solo un disturbo passeggero o sarà l'inizio di una nuova fase del tempo caratterizzata da scambi meridiani di calore importanti? Rispetto agli stessi giorni dello scorso anno il vortice polare in stratosfera e anche in troposfera si mostra più compatto, pur attraversando una stagione sottotono.



L'anno scorso, come ben ricorderete, la fase che portò ad una divisione del vortice polare in stratosfera intorno al 10 febbraio, coincise qualche settimana dopo con una notevole ondata di freddo che colpi l'Europa senza risparmiare l'Italia, accompagnata da neve a Roma e Napoli, oltre che nelle città del nord.



Quest'anno, dopo il parziale fallimento della propagazione in troposfera del clamoroso episodio di stratwarming occorso in stratosfera, si nota ora un vortice polare stratosferico piuttosto compatto, che potenzialmente esclude grosse sorprese, ma da qui a fine febbraio manca ancora molto tempo e l'atmosfera potrebbe stupirci all'improvviso con qualcosa di inopinato (anche se molte emissioni cosiddette "minori" questa sorpresa la fiutano già).



SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 12 febbraio:

mercoledì 6 febbraio: ultimi annuvolamenti all'estremo sud ma senza più fenomeni rilevanti, bel tempo altrove, salvo velature al nord e qualche nube bassa sulla Liguria. Temperature in rialzo al sud, stazionarie altrove.



giovedì 7 febbraio: al nord nubi passeggere, più insistenti sulla Liguria e l'alta Toscana ma senza conseguenze, per il resto bel tempo, temperature quasi invariate.



venerdì 8 febbraio: al nord ancora nubi sparse, specie su Liguria, Alpi con locali precipitazioni sull'est della Liguria, nubi anche sulla Toscana con locali piogge nel nord della regione, bel tempo altrove, clima relativamente mite.



sabato 9 e domenica 10 febbraio: al nord e sulla Toscana spesso nuvoloso con locali precipitazioni sabato sulla Liguria e l'alta Toscana e domenica anche sulla Lombardia, limite della neve a 1200m, altrove pochi passaggi nuvolosi, per il resto soleggiato e piuttosto mite.



lunedì 11 febbraio; maltempo al nord con piogge e rovesci, limite della neve sui 400-500m ad ovest, sui 600-700m su centro-est Alpi. Peggiora sulla Toscana e sull'Umbria con piogge, poi anche su Marche ed alto Lazio, nubi in aumento sul resto del Paese. Temperature massime in calo al nord.



martedì 12 febbraio: graduale miglioramento al nord già nel corso della mattinata, tempo perturbato al centro e al sud con piogge e rovesci, limite della neve a 700-1000m in Appennino, temperature in calo al centro e al sud.





