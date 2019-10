Meteo a 7 giorni: nuovo episodio perturbato tra lunedì e martedì

Manovre autunnali. Le depressioni atlantiche provano a sfondare nel Mediterraneo. Ci riescono con qualche difficoltà, ma sono tutti segnali di una stagione che vuol provare ad avanzare, che vuole dirci che è in arrivo il semestre freddo.



E' comunque evidente che il trenino delle grandi perturbazioni atlantiche è solo un vago ricordo e che sul Mediterraneo centrale se si aspetta la pioggia bisogna affidarsi ormai a qualche fortunata combinazione depressionaria, perlopiù irregolare, cioè che finisce per bagnare qualcuno molto (o addirittura troppo) e molti altri poco o nulla.



Accadrà così anche nell'episodio perturbato atteso tra domenica sera 6 e martedì 8 ottobre, quando un vortice freddo sfonderà dalle Alpi verso sud, scavando un minimo depressionario sul Mar Ligure, in rapida traslazione verso il meridione. Ecco la mappa pioggia prevista appunto per la notte su lunedì 7 dal nostro modello:

La pioggia bagnerà solo per qualche ora alcune zone limitate del settentrione, poi punterà sul centro e la Sardegna e già lunedì sera andrà a localizzarsi al sud, per poi diventare un vortice chiuso e stazionare a ridosso della Sicilia almeno sino a mercoledì, come mostra la mappa qui sotto:







Sarà dunque proprio la Sicilia, insieme forse alla Calabria, a sperimentare il maltempo più insistente e duraturo. Al nord e al centro invece il repentino ristabilirsi dell'alta pressione chiuderà i rubinetti e ci riconsegnerà un po' di sole.



C'è poi la possibilità che entro il prossimo fine settimana il maltempo torni in modo più deciso con una saccatura di origine atlantica DOC, ma per approfondire questo episodio sarà opportuno consultare la consueta rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE sino a VENERDI 11 OTTOBRE:

sabato 5 e domenica 6 ottobre: al nord un po' di nubi ma con prevalenza di sole. Al centro nuvolaglia a spasso su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna con qualche locale piovasco, in trasferimento verso il basso Tirreno e le zone interne del sud, per il resto asciutto e prevalenza di schiarite. Temperature in aumento nei valori minimi, massime in lieve calo. Dalla serata di domenica peggiora al nord con rovesci dalla notte.



lunedì 7 ottobre: nelle prime ore nubi e rovesci su Liguria, bassa Valpadana, poi attenuazione, asciutto e arrivo di schiarite sul resto del nord. Instabile al centro e al sud con piogge e rovesci temporaleschi, specie lungo il Tirreno e le zone interne appenniniche. Temperature in generale calo.



martedì 8 ottobre: bello al nord e al centro, ancora nubi e precipitazioni al sud, segnatamente su Sicilia e Calabria, in miglioramento sul resto del meridione.



mercoledì 9 ottobre: instabilità su Sicilia e Calabria con qualche rovescio o temporale, anche intenso su est e sud Sicilia, tempo migliore sul resto del Paese. Temperature in aumento.



giovedì 10 ottobre: ancora nubi e temporali sparsi in Sicilia, nubi in arrivo anche al nord e sulla Toscana ma senza fenomeni rilevanti, tempo migliore altrove.



venerdì 11 ottobre: ancora tempo un po' variabile al nord e sulla Toscana ma senza fenomeni rilevanti, residua instabilità sulla Sicilia in miglioramento.



