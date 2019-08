METEO A 7 GIORNI: nuovi temporali in arrivo tra giovedÃ¬ e venerdÃ¬, vediamo dove

Il grande caldo che in questi giorni ha coinvolto nuovamente le regioni del centro e del sud, sarà destinato ad attenuarsi gradualmente. L'anticiclone africano previsto in fase di ritiro, lascia spazio ad una circolazione di aria un po' più fresca ed instabile che tra giovedì e venerdì provocherà lo sviluppo di diversi temporali. Attenzione, i modelli non prevedono alcun passaggio frontale organizzato, quindi non ci saranno corpi nuvolosi estesi che potranno interessare il nostro Paese, alle quote superiori troveremo solo una blanda circolazione ciclonica che favorirà lo sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto lungo la dorsale appenninica.

Tra giovedì e venerdì questi temporali sono previsti interessare soprattutto l'Appennino centrale e settentrionale, spunti di instabilità temporalesca anche sulla Sardegna e sulle regioni del Mezzogiorno, segnatamente nelle zone interne. Ecco la previsione del modello americano sulla posizione del minimo di bassa pressione in quota nella tarda serata di domani, giovedì 22:

Molto esplicativa anche la previsione sulla distribuzione della pioggia calcolata dal modello americano per la giornata di venerdì, nella quale possiamo osservare DOVE i temporali pomeridiani potranno svilupparsi con maggiore facilità. Come è facilmente intuibile, i temporali saranno più frequenti nelle zone montuose, laddove la risalita di vere e proprie bolle d'aria calda, sfocerà nello sviluppo di nubi cumuliformi:

Volgendo lo sguardo del tempo del prossimo weekend, la piccola goccia fresca che influenzerà le vicende atmosferiche di domani e dopodomani, è prevista riassorbirsi. Di conseguenza nel weekend il tempo risulterà in generale più tranquillo, rimane il rischio di temporali pomeridiani nelle zone interne ma generalmente di minore estensione. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 25: