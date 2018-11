METEO A 7 GIORNI: nuove precipitazioni in arrivo ma anche un rialzo termico

La circolazione atmosferica relativa ai prossimi giorni, riporterà un nuovo rinforzo dei venti occidentali associati ad un rialzo delle temperature in arrivo su tutto il Paese. Con tutta probabilità, questa nuova situazione atmosferica farà concludere la mensilità di novembre ancora sotto condizioni atmosferiche miti, anche se le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente frequenti soprattutto lungo i versanti tirrenici e sulle regioni del nord dalla seconda metà della settimana.



La parentesi di freddo intervenuta in questi ultimi giorni, sarà quindi destinata a concludersi piuttosto rapidamente già dalle prossime ore. Troviamo infatti una cosiddetta "depressione da contrasto" attualmente collocata sul bacino centrale del Mediterraneo, un ampio sistema nuvoloso si espande e raggiungerà entro questa sera le regioni italiane settentrionali, dove ci aspettiamo precipitazioni ed una caduta di neve sino a quote molto basse soprattutto sull'Emilia Romagna.



Rovesci e temporali anche forti sono previsti sulle regioni del sud, su questi settori i valori di temperatura sono già in gran parte mitigati.



Lo sviluppo degli eventi nel corso della settimana sarà caratterizzato da un graduale, costante rialzo delle temperature sino a valori che, molto probabilmente, tenderanno a portarsi nuovamente superiori alle medie del periodo, seppur di poco. I modelli identificano nuove precipitazioni in arrivo al nord e sui versanti tirrenici soprattutto tra venerdì 23 e domenica 25 novembre, in un contesto atmosferico piuttosto mite. La ventilazione risulterà prevalentemente meridionale.



Sintesi previsionale da martedì 20 a lunedì 26:



Martedì 20 giornata instabile con precipitazioni soprattutto al mattino, nevose sino a bassa quota sull'Emilia Romagna. Schiarite più probabili dal pomeriggio. Rialzo termico ovunque.



Mercoledì 21 precipitazioni possibili nel corso della giornata sull'angolo nord-occidentale, la Sardegna e la Toscana. Nubi sparse altrove. Freddo umido al nord, mite altrove.



Giovedì 22 addensamenti nuvolosi di passaggio, mite.



Venerdì 23 qualche precipitazione al nord-ovest e sulla Toscana, mite.



Sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 nuova perturbazione in arrivo. Precipitazioni lungo il Tirreno e sulle regioni del nord. Mite.