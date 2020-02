Meteo a 7 giorni: neve al sud, vento ovunque, poi di nuovo aria umida atlantica

La sfuriata delle correnti da nord con tanto di contributo nevoso sul meridione e su parte del medio Adriatico si esaurirà entro giovedì ma avrà avuto il merito di ripulire l'aria e di farci annusare almeno parzialmente il profumo dell'inverno vero, in una stagione avarissima di emozioni.

La neve cadrà tra mercoledì e giovedì mattina soprattutto su Abruzzo, Molise, Puglia, Irpinia, Calabria e nord-est Sicilia a quote variabili tra i 600m e la pianura (nelle ore più fredde e nei momenti caratterizzati dai rovesci più intensi).

La notte più fredda sarà quella tra mercoledì e l'alba di giovedì, dove si osserveranno diversi valori al di sotto dello zero.



Poi la massa gelida migrerà rapidamente verso il sud est del Continente, riconsegnandoci subito un treno di correnti più miti ma umide di matrice occidentale, che favoriranno addensamenti tra Liguria e Toscana, poi anche sul restante settore tirrenico e, in modo più irregolare, anche al settentrione, a segnalare l'avvicinamento di un fronte che invece MAI arriverà, poiché bloccato dalla consueta ingerenza anticiclonica, che infatti negherà la neve alle pianure del nord.



Sarà comunque un fine settimana uggioso e localmente piovigginoso tra nord e regioni centrali tirreniche, più asciutto e soleggiato altrove, le temperature aumenteranno ma l'aumento del tasso di umidità al nord, farà ancora provare la sensazione del freddo umido.



All'inizio della prossima settimana le correnti ruoteranno nuovamente da nord-ovest, consegnandoci un po' di vento freddo di Maestrale nella giornata di martedì 11 febbraio con qualche nevicata ancora arroccata alle cime di confine.



IL TEMPO IN SINTESI sino a martedì 11 febbraio:

mercoledì 5 febbraio; ventoso ovunque con sensazione di freddo; nubi e precipitazioni sono attesi su medio Adriatico e meridione con quota neve in abbassamento da 600 a 200m nel corso della giornata, localmente sino in pianura nella notte su giovedì sul basso Adriatico. Ulteriore calo termico in serata al sud, specie sul Molise e la Lucania.



giovedì 6 febbraio: risveglio freddo ovunque, ultime nevicate su Molise, nord Puglia, Lucania, nord-est Sicilia, in esaurimento ma ancora ventoso su tutto il sud e freddo, altrove massime in lieve rialzo.



venerdì 7 febbraio: su Liguria di levante e Toscana nuvoloso con locali piovaschi, sul resto del nord da poco ad irregolarmente nuvoloso, bello altrove, sempre freddo al sud, specie nelle zone innevate di recente.



sabato 8 e domenica 9 febbraio: al nord irregolarmente nuvoloso, uggioso sulle pianure ma con scarso rischio di fenomeni, localizzati semmai sulla Liguria di Levante, nubi anche sulla Toscana con piovaschi, nubi sparse sui restanti settori tirrenici, sereno altrove. Temperature in calo nei valori massimi al nord per sabato, in rialzo domenica, altrove in generale rialzo.



lunedì 10 febbraio: condizioni di variabilità al nord e al centro ma senza precipitazioni degne di nota, bel tempo al sud, salvo addensamenti sulla Campania, clima relativamente mite.



martedì 11 febbraio: inserimento del vento di Maestrale e rasserenamento, salvo sulle zone alpine di confine ed estremo nord-est dove saranno possibili addensamenti e locali nevicate in quota o rovesci di pioggia in pianura. Temperature in moderato calo.