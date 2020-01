METEO A 7 GIORNI: nel regno dell'alta pressione ma con qualche disturbo in più

Le grandi depressioni atlantiche alle latitudini settentrionali europee, non sembrano intenzionate a mollare la presa, per molti giorni consecutivi l'oceano Atlantico, l'Islanda e la Penisola Scandinava, verranno interessate da condizioni atmosferiche tempestose, nelle quali troveremo intense perturbazioni accavallarsi le une alle altre, accompagnate da forte ventilazione. Si tratta di una situazione che favorisce oltremodo lo sviluppo di importanti anticicloni nell'area del Mediterraneo e più in generale su tutti i comparti centrali e meridionali del nostro continente, dove l'inverno si trova in uno stato di "riposo" già da diversi giorni e tale resterà anche nel periodo a venire. Tra venerdì e sabato una perturbazione proverà a far breccia a sud di questo "muro" il cui confine viene a trovarsi pressappoco tra il 50° ed il 55° di latitudine nord. Non andrà a buon fine ma sarà comunque sufficiente a far aumentare un po' la nuvolosità a spasso per il Mediterraneo. Ecco la previsione della nuvolosità calcolata dal modello Lamma su base GFS per le prime ore di venerdì 10 gennaio, nuvolosità in arrivo soprattutto al nord ma senza precipitazioni di sorta:

Con l'arrivo di domenica e lunedì, nuova sterzata delle correnti zonali alle elevate latitudini, dove i modelli prevedono una serie di circolazioni depressionarie percorrere l'oceano Atlantico raggiungendo la Scandinavia, accompagnate da venti forti e tempo molto instabile. Come sempre verrà rispettato il limite del 50° di latitudine nord, al di sotto del quale resterà soltanto l'anticiclone. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 12 gennaio, rinforzo dell'alta pressione nel fine settimana:

Infine ecco la previsione del modello american o riferita a martedì 14 gennaio, anticiclone inamovibile dalle sue posizioni, poca speranza di cambiamento a breve termine, con una interminabile "famiglia" di anticicloni distesi dall'oceano Atlantico al Mediterraneo e sull'Europa centrale. Circolazioni di bassa pressione molto intense e profonde appena più a nord, con un grande divario barico tra questi due settori, classica situazione da NAO positiva:

Sintesi previsionale da giovedì 9 a mercoledì 15 gennaio:



Giovedì 9 aumentano le nubi al nord a partire dal pomeriggio. qualche nube anche sulla Sardegna. Si diradano temporaneamente le nebbie. Temperature stazionarie.



Venerdì 10 qualche nube più compatta al nord e sui versanti tirrenici. Precipitazioni poco probabili se non qualche pioviggine su medio ed alto Tirreno. Lieve rialzo termico sulle pianure del nord, invariato altrove.



Sabato 11 ancora qualche nube lungo i versanti tirrenici ed al nord, soleggiato altrove. Temperature invariate.



Domenica 12 rinforzo dell'alta pressione con tempo soleggiato ovunque. Torna qualche nebbia al nord. Temperature stazionarie.



La prima metà della prossima settimana ancora sotto la protezione dell'alta pressione. Una debole risacca di venti meridionali potrebbe trascinare qualche addensamento nuvoloso lungo il medio ed alto Tirreno, fino alla Liguria, soleggiato altrove. Qualche nebbia al nord.