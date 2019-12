Meteo a 7 giorni: momenti INVERNALI nel week-end, piccoli disturbi per Capodanno

Ad ovest della Penisola si è piazzato il classico mostro anticiclonico invernale, quello che sostanzialmente nega un vero ed autentico passaggio di perturbazioni cariche di neve. Eppure, dai pertugi, l'aria fredda filtra ugualmente, cosi come ce l'attendiamo tra sabato e domenica sulle nostre regioni meridionali ed adriatiche.



Si tratta di un classico della stagione invernale (new deal), anche di quelle peggiori: una botta di freddo a fine anno diretta verso la Sicilia sembra ormai un appuntamento fisso come il cenone di San Silvestro.

Ecco le temperature attese a 1500m per le 15 di sabato 28 secondo il modello europeo:

Il picco del freddo in quota si raggiungerà nel pomeriggio di sabato 28, mentre al suolo il massimo risultato è atteso per le prime ore di lunedì 30 dicembre, quando i venti si saranno placati e il freddo si potrà depositare al suolo.



Non mancherà nemmeno la neve tra il medio Adriatico e il meridione a quote anche basse (300-400m) con temporali nevosi che potrebbero anche sorprendere chi abita in pianura. Ecco la sommatoria dei fenomeni nevosi attesi tra sabato e domenica sull'Appennino centro-meridionale; la neve cadrà anche a L'Aquila e Potenza.

Le zone meno coinvolte da questa irruzione saranno quelle dell'estremo nord-ovest, che a malapena verranno raggiunti da qualche refolo di vento freddo orientale.



Tra lunedì 30 e martedì 31 sembrerà allungarsi il braccino protettivo dell'alta pressione ma qualche modello ci invita a considerare un piccolo strappo tra la notte di San Silvestro e l'alba di Capodanno, segnatamente al nord e più precisamente tra Liguria e fascia prealpina, con il passaggio di una modesta goccia fredda in quota, in grado di favorire anche deboli precipitazioni.



Tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio ripristino di condizioni di bel tempo ovunque in un contesto non freddo, anche se l'influenza dell'alta pressione non risulterà poi cosi forte.



SINTESI PREVISIONALE sino a VENERDI 3 GENNAIO:

sabato 28 dicembre e domenica 29 dicembre: al nord bel tempo, salvo sulla Romagna, dove al mattino del sabato ci saranno annuvolamenti e qualche sporadica nevicata sin verso i 600m in Appennino. Al centro cielo sereno su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna ma ventoso e freddo. Solo su Casentino e Reatino nuvoloso con brevi nevicate possibili. Su Marche ed Abruzzo cielo molto nuvoloso con rovesci nevosi intermittenti con limite dei fiocchi in calo sino a 300-400m. Al sud instabile e ventoso quasi ovunque con rovesci soprattutto su Molise, Lucania, Puglia, Calabria ed est Sicilia, nevosi dapprima sino a 800m, poi a 400m dalla notte su domenica. Temperature in generale calo, specie su medio Adriatico e meridione.



lunedì 30 dicembre: al sud ultimi annuvolamenti con qualche fenomeno sulle regioni joniche e a ridosso della Sicilia, per il resto bel tempo ovunque, freddo al mattino con gelate sparse.



martedì 31 dicembre: tempo buono per gran parte della giornata su tutto il Paese, ancora un po' freddo al mattino, massime in aumento, specie in quota. In serata nubi in aumento su Alpi e Liguria.



mercoledì 1° gennaio: nuvolaglia al nord, più compatta su Liguria e fascia prealpina con brevi precipitazioni, nevose oltre i 600m, asciutto sul resto del nord, tendenza a miglioramento. Altrove bel tempo, un po' di nubi passeggere in arrivo sulla Sardegna. Temperature in lieve calo nei valori massimi al nord, stazionaria altrove.



giovedì 2 e venerdì 3 gennaio: bel tempo quasi ovunque salvo un modesto transito di nuvolaglia da nord a sud, in prevalenza medio alta. Clima diurno non freddo.

