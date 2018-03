Meteo a 7 giorni: molta PIOGGIA in vista per il meridione e parte del centro, variabilità altrove

L'ondata di freddo che sta interessando la nostra Penisola raggiungerà il suo apice tra la prossima notte e la mattinata di domani, giovedì 22 marzo.

A seguire i valori termici tenderanno progressivamente (ma lentamente) a risalire e all'inizio della settimana prossima saranno palesi temperature più consone alla primavera.

Andiamo però con ordine, notando come la depressione fredda presente al meridione tenderà ad indugiare sul posto almeno fino alla mattinata di venerdì 23 marzo. Di conseguenza al sud e sul medio-basso adriatico insisteranno condizioni instabili e piuttosto fredde, con neve anche a bassa quota specie nella giornata di giovedì.

Tempo in miglioramento invece al nord e al centro, regioni interessate da correnti più secche di matrice settentrionale che tenderanno a divenire meno fredde nel corso del week-end.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da una pausa, con ancora qualche rovescio al meridione, sulla Sardegna e sulla Liguria in un contesto meno freddo.

A fine giornata però una perturbazione passerà bassa e porterà nuove piogge sulla Sardegna in trasferimento verso il meridione e la Sicilia nella giornata festiva.

Tra domenica 25 e lunedi 26 marzo (seconda mappa) le regioni meridionali, la Sicilia e a tratti il medio versante adriatico saranno interessati da condizioni di maltempo. Piogge anche intense si faranno vedere (e sentire) soprattutto sulle regioni estreme (Puglia, Calabria, Sicilia e Golfo di Taranto). Sul resto d'Italia non avremo fenomeni di rilievo, ma l'orientamento delle correnti ad est determinerà un moderato calo delle temperature specie al nord, ma senza rigidità particolari.

Tra martedi 27 e mercoledi 28 marzo (terza mappa), lo scenario meteorologico sull'Italia cambierà radicalmente. Se ne andranno le correnti relativamente fredde orientali e faranno il loro ingresso venti più umidi e miti dall'oceano (frecce rosse).

L'Italia godrà di un breve periodo di variabilità con qualche pioggia al nord, ma in un contesto molto mite, specie al centro e al meridione.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedì 22 marzo: tempo freddo e ventoso su tutta l'Italia, neve sui 200-300 metri tra Marche e Abruzzo, rovesci al sud con neve sui 500-600 metri in Appennino. Più soleggiato al nord, sul medio Tirreno e la Sardegna occidentale.

Venerdì 23 marzo: ancora piogge al sud con neve sui 600 metri, ma in attenuazione, per il resto tempo nel complesso buono, lieve aumento delle temperature massime ed attenuazione del vento.

Sabato 24 marzo: qualche piovasco al sud, Appennino, Liguria e Sardegna, asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera peggiora sulla Sardegna con piogge e rovesci. Abbastanza mite ovunque.

Domenica 25 e lunedi 26 marzo: maltempo al sud, sulla Sicilia e il medio-basso Adriatico con piogge più intense sulle regioni estreme, altrove belle schiarite e assenza di fenomeni, un po' freddo al nord, mite al centro e al sud. Ventoso.

Martedi 27 e mercoledi 28 marzo: correnti più miti da ovest imporranno una certa variabilità al centro e al nord con qualche pioggia, bello al sud, clima molto mite ovunque.