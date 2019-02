Meteo a 7 giorni: molta PIOGGIA in vista all'estremo sud prima di una PAUSA...

La depressione responsabile del maltempo che negli ultimi giorni ha interessato l'Italia, tenderà ad annidarsi nelle prossime ore tra lo Ionio e la Grecia; di conseguenza il tempo al nord e al centro tenderà a stabilizzarsi con belle schiarite ed un lieve aumento delle temperature massime.

Al sud, in modo particolare sui settori orientali di Sicilia e Calabria, andranno in scena condizioni di maltempo anche pensante che potrebbero perdurare fino alla serata di martedi 5 febbraio.

Piogge, temporali e venti forti anche se in un contesto termico non eccessivamente freddo.

Tra mercoledi 6 e venerdì 8 febbraio la depressione presente al sud si allontanerà verso la Grecia; dopo gli ultimi rovesci che bagneranno il nostro Mezzogiorno, il tempo dovrebbe placare la sue ire anche al sud.

La seconda mappa valida per giovedì 7 febbraio mostra un timido tentativo di allungo dell'alta pressione atlantica verso le nostre lande. Il tempo volgerà al bello quasi ovunque fatta eccezione per le nebbie di notte e al primo mattino sulle pianure dell'Italia settentrionale.

Tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, infine, il tempo potrebbe cambiare segnatamente sulle regioni centro-settentrionali stante l'arrivo di una nuova perturbazione da ovest (terza mappa).

Il transito vero e proprio (da verificare come intensità e durata) potrebbe consumarsi al nord e su parte del centro tra domenica 10 e lunedi 11 febbraio, con la "supervisione" di una depressione in formazione sul Golfo Ligure.

Su queste regioni torneranno le piogge, ma la neve resterà relegata a quota abbastanza elevate per il periodo, quindi sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale.

SINTESI PREVISIONALE FINO A LUNEDI 11 FEBBRAIO

Martedi 5 febbraio: bel tempo al nord e al centro a parte nubi locali in Adriatico senza conseguenze, maltempo invece al sud specie sui settori ionici con piogge anche intense e temporali; freddo al centro e al nord al mattino, più mite ovunque di giorno.

Mercoledi 6 febbraio: ultimi rovesci all'estremo sud in attenuazione, bel tempo altrove con formazione di nebbie sulle pianure del nord di notte e al mattino. Temperature stazionarie.

Giovedì 7 e venerdì 8 febbraio: bel tempo ovunque a parte nubi locali e senza conseguenze. Clima mite di giorno.

Sabato 9 gennaio: bel tempo al centro e al sud; nubi in aumento al nord specie al nord-ovest, ma con basso rischio di pioggia. Clima non freddo di giorno.

Domenica 10 gennaio: piogge sparse al nord con neve in montagna; peggiora anche sulla Toscana con rovesci in serata, per il resto tempo abbastanza buono. Poco freddo. Tempo ancora abbastanza buono altrove.

Lunedi 11 gennaio: maltempo al nord e al centro con piogge sparse e rovesci, quota neve in calo sulle Alpi e sul nord Appennino. Tempo in peggioramento anche a sud nel corso della giornata ad iniziare dalla Campania.

