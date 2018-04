METEO A 7 GIORNI: molta instabilitÃ  in arrivo tra mercoledÃ¬ e giovedÃ¬, poi cosa succederÃ ?

Preventivata dai modelli già con alcuni giorni di anticipo, una importante figura di bassa pressione interessa il nostro Paese, riportandovi condizioni diffuse diinstabilità con nuove precipitazioni dapprima concentrate sulle regioni settentrionali, specie i versanti occidentali, poi in marcia inesorabile verso il centro Italia e le nostre regioni di Mezzogiorno. La circolazione va ad inserirsi in un contesto di grande variabilità, nella quale troviamo le correnti occidentali oceaniche, protagoniste del palcoscenico atmosferico europeo. Di tanto in tanto qualche effimero promontorio di alta pressione, garantisce qualche giornata di tempo soleggiato e più stabile ma nel complesso le condizioni atmosferiche appaiono compromesse.



Già in queste ore una nuova perturbazione interessa le nostre regioni settentrionali, laddove troviamo delle precipitazioni concentrate soprattutto nell'angolo nord-occidentale. La parte più attiva del corpo nuvoloso è però prevista tra questa sera e la giornata di domani, mercoledì 4 aprile, momento in cui il nostro Paese verrà attraversato dal ramo più attivo del corpo nuvoloso che colpirà il nord ed il centro Italia, associato ad un calo delle temperature dovuto al contributo d'aria fredda in arrivo in quota, poi scaricato al suolo per mezzo delle precipitazioni.



Tra mercoledì pomeriggio e soprattutto giovedì, l'aria fredda in quota associata alla forte radiazione solare nella prima decade di aprile, rinnoverà le condizioni ideali allo sviluppo di nuvolosità convettiva associata a manifestazioni temporalesche concentrate soprattutto nelle zone interne dell'Appennino e sulle località della Valpadana orientale.



Un miglioramento del tempo è atteso soltanto da venerdì.



Uno sguardo al tempo del prossimo fine settimana (sabato 7, domenica 8) sotto la protezione di un nuovo promontorio mobile di alta pressione. Nel complesso la giornata migliore appare quella di sabato, mentre domenica l'avvicinarsi di una nuova saccatura in arrivo dall'Europa occidentale, porterebbe con sè gli avamposti più avanzati di un nuovo corpo nuvoloso pronto ad interessarci con l'inizio della prossima settimana.



Sintesi previsionale da mercoledì 4 aprile a martedì 10:



Mercoledì 4: precipitazioni in arrivo al nord ed al centro Italia. Colpite soprattutto le regioni del versante medio ed alto Tirrenico, nonchè l'area alpina e prealpina. Ventilazione meridionale, temperature stazionarie.



Giovedì 5: in mattinata gli ultimi scrosci di pioggia si attardano sul basso versante tirrenico. Rovesci e temporali a sviluppo pomeridiano sulle regioni di nord-est e lungo l'arco appenninico, locali sconfinamenti costieri. Valori termici in calo nelle minime, aumento nelle massime per via del maggiore soleggiamento.



Venerdì 6: ultimi annuvolamenti all'estremo sud, per il resto una bella giornata di sole. Ventilazione settentrionale in attenuazione, valori termici votati al rialzo.



Sabato 7, domenica 8: nel complesso un fine settimana soleggiato su tutta la penisola ma occhio agli annuvolamenti in arrivo sulla Sardegna e sul nord-ovest dalla seconda metà di domenica, senza precipitazioni.



Lunedì 9, martedì 10: nuova fase di tempo instabile/perturbato, con precipitazioni e temporali frequenti (da confermare).



