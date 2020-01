Meteo a 7 giorni: moderato MALTEMPO in vista e piÃ¹ FREDDO

L'inverno subirà una scossa durante il prossimo fine settimana e sino all'inizio della prossima. L'alta pressione concederà dapprima l'ingresso di una perturbazione da ovest, che porterà precipitazioni diffuse (nevose in montagna) su gran parte del Paese a partire dal nord-ovest e dal tardo pomeriggio di venerdì, poi migrerà finalmente verso nord, abbandonando la scena mediterranea per qualche giorno e favorendo cosi l'ingresso di correnti nettamente più fredde da nord-est, che coinvolgeranno soprattutto il nord e il medio Adriatico.



La massa d'aria fredda impatterà contro l'Appennino emiliano-romagnolo, marchigiano ed abruzzese favorendo nevicate a quote collinari o localmente inferiori tra domenica e lunedì.



La depressione che si originerà e che verrà alimentata dall'aria fredda andrà a stabilire il suo quartier generale tra Spagna e Algeria nella giornata di martedì 21, ripresentandosi FORSE attenuata al centro e al sud nei giorni successivi.



Nel contempo però l'irruzione fredda si sarà già esaurita e l'anticiclone avrà fatto nuovamente passi avanti per riappropriarsi del Mediterraneo.



E' comunque uno strappo rispetto alla situazione statica che abbiamo sperimentato dall'inizio del mese; diciamo che l'anticiclone non è quello che ha fatto furore in certi inverni secchi del passato, ma nemmeno quell'angioletto che dice all'inverno: prego accomodati pure!



In ogni caso il ritorno della neve sui monti sarà salutato con soddisfazione dagli operatori turistici: la stagione delle settimane bianche è appena cominciata e il manto nevoso ha bisogno di rinforzi.



SINTESI GRAFICA sino a GIOVEDI 23 GENNAIO:

SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 23 GENNAIO:

venerdì 17 gennaio: al nord-ovest nubi in arrivo e precipitazioni già dal pomeriggio in Liguria, così come sull'arco alpino occidentale con neve oltre i 600-800m, in serata piogge in estensione a tutto il nord-ovest, sul nord-est da velato a nuvoloso ma secco. Al centro nubi in arrivo sulla Toscana con piogge e rovesci dalla sera, da velato a parzialmente nuvoloso sul resto del centro e sulla Sardegna. Al sud ancora bel tempo. Temperature minime in aumento al nord-ovest, stazionarie altrove, massime in calo al nord-ovest.



sabato 18 gennaio: al nord-ovest rapido miglioramento, schiarite anche in Sardegna, sul resto del Paese molte nubi e precipitazioni, neve oltre i 500-700m su centro-est Alpi, sui 700-900m su nord Appennino, sui 900-1100m su Appennino centrale, più in alto su quello meridionale. Temperature in lieve generale calo, tranne al nord-ovest.



domenica 19 gennaio: al nord nuvolosità irregolare con schiarite, ma molte nubi e qualche nevicata sino in collina sull'Emilia-Romagna, instabile anche sul medio Adriatico con rovesci di neve sino in collina, schiarite sul versante centrale tirrenico e la Sardegna, al sud nuvolosità irregolare, qualche pioggia sul basso Adriatico, Calabria tirrenica, poi rovesci di neve sino a 800m sul Molise. Temperature in generale calo, specie in montagna e al nord. Ventoso.



lunedì 20 gennaio: al nord nubi sparse ad ovest, sereno ad est, ventoso e freddo moderato, intenso in montagna. Al centro nuvolaglia irregolare sul medio Adriatico con deboli nevicate sino a 300-400m, sereno sul Tirreno ma coperto in Sardegna con piogge, rovesci e neve oltre i 1000m, al sud instabile con rovesci su Sicilia, Calabria, Jonio, Molise e Puglia, nevosi in Appennino oltre i 1000m. Ventoso su tutto il centro-sud, freddo sul medio Adriatico.



martedì 21 gennaio: ancora maltempo in Sardegna con piogge e rovesci, tempo migliore sul resto del Paese ma con nubi irregolari, più compatte al nord-ovest, freddo soprattutto al nord e sul medio Adriatico, ma secco, e più marcato in montagna.



mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio: condizioni di variabilità al centro, al sud e sulle isole con locali rovesci sul Tirreno, tempo migliore al nord, temperature in rialzo, specie in quota. (Previsione scarsamente attendibile).

