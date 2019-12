Meteo a 7 giorni: moderata variabilità, NEBBIE in agguato in Valpadana, poi...

Tutti cercano la neve a bassa quota in questo periodo, il più intimo dell'anno, ma siamo ancora piuttosto indietro con la stagione a livello termico e la configurazione barica non è che ci aiuti molto (l'inverno è malandato da anni).



In ogni caso, i prossimi sette giorni offriranno ancora un po' di dinamicità al tempo italico: dapprima correnti da ovest spingeranno aria umida sul Tirreno e favoriranno la formazione di nebbie sparse sul catino padano, rinnovando condizioni di freddo umido, mentre alla fine di domenica una perturbazione raggiungerà da nord-ovest le Alpi ma senza essere sostenuta da una saccatura in grado di stimolarne il passaggio vigoroso a sud delle Alpi.



Ne deriverà un transito di nuvolaglia tra lunedì 9 e martedì 10, accompagnato al massimo da sporadici fenomeni sui settori alpini confinali, al centro e al sud e seguiti da un modesto rinforzo della ventilazione settentrionale e da un certo calo termico, segnatamente in quota e in Adriatico.



Subito dietro ecco sopraggiungere una saccatura un po' più pronunciata, che dovrebbe favorire un moderato peggioramento tra nord e centro entro giovedì 12 dicembre; al nord l'accumulo di aria un po' più fredda potrebbe favorire anche qualche debole nevicata sino alle zone collinari.

L'inquadramento preciso di questo peggioramento sfugge peraltro ai modelli, che dovranno necessariamente trovare una linea univoca entro i prossimi aggiornamenti, anche a livello termico, dove l'allineamento zoppica vistosamente.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 12 DICEMBRE:

venerdì 6 dicembre: un po' di nubi lungo le coste e nell'immediato entroterra tirrenico ma senza precipitazioni rilevanti, nebbie sparse sul catino padano, per il resto bel tempo, salvo residui acquazzoni sul Salento.



sabato 7 dicembre: nuvolaglia sparsa sul Tirreno con qualche piovasco o locale rovescio sulla costa e nell'immediato entroterra, da sereno a velato sulle Alpi, nubi basse in arrivo sul Levante ligure, ancora nebbie sparse sul catino padano associato a freddo umido, tempo buono altrove.



domenica 8 dicembre: al nord nuvolosità irregolare, più compatta in giornata sui settori alpini di confine con qualche nevicata portata da nord in serata, per il resto asciutto, al centro ancora nubi su Toscana, Umbria, Lazio, Campania con locali piogge, per il resto abbastanza soleggiato. Piuttosto mite.



lunedì 9 e martedì 10 dicembre: una debole perturbazione valicherà le Alpi nella giornata di lunedì portando nubi e qualche piovasco al centro e al sud, tempo asciutto al nord, dove martedì, specie ad ovest, si farà sentire un debole vento settentrionale. temperature in calo martedì lungo l'Adriatico ma anche generale rasserenamento del cielo.



mercoledì 11 dicembre: tempo buono, freddo moderato al nord e nelle zone interne del centro.



giovedì 12 dicembre: possibile peggioramento tra nord e centro con precipitazioni sparse dal pomeriggio-sera, a carattere nevoso a quote collinari al nord, dove le temperature massime caleranno di alcuni gradi. Tempo migliore al sud.

------------------------------------------------------------------