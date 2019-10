Meteo a 7 giorni: maltempo severo dal week-end sull'Italia

Era nell'aria. Le conferme sono costanti. Ottobre sta prendendo una piega perturbata. Lo testimoniano i 500mm di pioggia caduti in poche ore su alcune zone della Liguria, il notevole rinforzo dei venti, le carte bariche per i prossimi giorni, che dicono tutto.



E' infatti previsto dal prossimo fine settimana lo sfondamento di una vasta saccatura all'altezza dell'Esagono francese, che andrà a produrre una risposta di aria umida ed instabile in direzione del nostro Paese, come non succedeva da diverso tempo in questo periodo dell'anno.



Tra sabato e domenica e il nord e le regioni centrali tirreniche sperimenteranno precipitazioni anche abbondanti, ma non finirà qui, perché dalla saccatura si isolerà un vortice ciclonico che si posizionerà all'altezza della Sardegna.



Se è vero che anche all'inizio della prossima settimana, i fenomeni si accaniranno soprattutto al nord e lungo le regioni tirreniche, poi dovrebbero coinvolgere anche le rimanenti aree del territorio, cioè medio Adriatico e meridione (specie da mercoledì 23).



Andiamo però con ordine, cominciamo dai disturbi tra giovedì 17 e venerdì 18, che cominceranno a produrre qualche fenomeno sul nord-ovest e tra Toscana e Lazio, come mostra questa mappa del modello europeo:

Nella seconda mappa ecco il maltempo previsto per sabato 19 con la sommatoria dei fenomeni proposta dal modello europeo:

Nella terza mappa ecco il maltempo previsto invece per domenica 20 ottobre sempre con la sommatoria dei fenomeni proposta dal modello europeo, che evidenzia l'inasprimento delle piogge al nord, sull'alta Toscana e sul Lazio:

Il peggio però potrebbe arrivare tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre; guardate come si svilupperanno le precipitazioni:

SINTESI PREVISIONALE da mercoledì 16 a martedì 22 ottobre:

mercoledì 16 ottobre: ultimi fenomeni su estremo nord-est e basso Tirreno, tendenza a miglioramento, prevalenza di sole altrove, clima mite nelle ore diurne.



giovedì 17 ottobre: nubi e qualche fenomeno su Liguria ed alta Toscana, solo parziale nuvolaglia al nord e transito di nubi alte al sud senza risvolti significativi, per il resto abbastanza soleggiato.



venerdì 18 ottobre: nubi e qualche pioggia o rovescio sul nord-ovest, zone alpine e prealpine, Toscana, per il resto asciutto e in parte soleggiato, salvo nubi su Sicilia e regioni joniche con locali piovaschi.



sabato 19 e domenica 20 ottobre: maltempo con piogge battenti su nord-ovest ed alta Toscana in estensione a tutto il nord, alla Sardegna, al resto della Toscana, all'Umbria e al Lazio, nella serata di domenica anche alla Campania con temporali sparsi, solo nubi e pochi fenomeni su Romagna, Marche, Abruzzo e resto del meridione, ventoso ma mite.



lunedì 21 e martedì 22 ottobre: maltempo su nord-est, regioni centrali tirreniche e Sardegna, coperto e piovoso anche sul resto del nord, Romagna, Marche interne e settentrionali, nord Campania, nuvoloso anche sulle altre regioni ma con scarsi fenomeni. Ventoso e sempre mite.



