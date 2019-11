Meteo a 7 giorni: MALTEMPO per tutti...

Il maltempo novembrino non farà sconti all'Italia; anche la seconda settimana di novembre si presenterà perturbata a fasi alterne da nord a sud.

La prima fase piovosa è praticamente iniziata ed avrà il suo culmine tra martedi 11 e mercoledi 12 novembre. La seconda fase perturbata prenderà avvio nel pomeriggio di giovedi 14 novembre e si trascinerà, seppure con opportune pause, fino al prossimo week-end.

La prima cartina mostra gli accumuli piovosi previsti in Italia fino alle 13 di mercoledi 13 novembre:

Solo l'estremo nord-ovest si salverà dalle grinfie di Giove Pluvio. Il resto della Penisola sarà sotto la pioggia, che potrebbe essere accompagnata da temporali molto intensi tra la Puglia e la Calabria Ionica, dove il rischio di nubifragi sarà elevato.

Fenomeni intensi anche al largo della Sardegna orientale e sul nord-est, in modo particolare tra il Veneto orientale, la Romagna e il Friuli. Sul resto della Penisola pioverà in modo più o meno intenso per tutto il periodo.

Attenzione anche ai venti forti che metteranno i bacini centro-meridionali in condizioni a tratti proibitive.

Tra mercoledi sera e giovedi mattina avremo una temporanea tregua: su molte regioni smetterà di piovere anche se il tempo resterà nel complesso instabile; giovedi pomeriggio-sera invece assisteremo ad un nuovo peggioramento ad iniziare dal settore di nord-ovest dove la neve potrebbe cadere anche a bassa quota stante il calo termico previsto.

La seconda mappa mostra il quadro sinottico atteso sull'Italia nelle ore centrali di venerdi 15 novembre:

Nuovamente sotto torchio le regioni settentrionali e dell'alto-medio Tirreno dove impereranno rovesci e nevicate a quota anche basse sulle Alpi. Situazione migliore invece al sud e sul medio-basso Adriatico che torneranno ad essere sottovento rispetto al flusso portante sud-occidentale.

Arriveremo infine al terzo week-end di novembre quando l'instabilità abbraccerà praticamente tutta la Penisola, specie il centro e il nord:

Le alte pressioni saranno ancora lontane dall'Italia, che sarà interessata da una circolazione complessivamente depressionaria con perno sulle regioni settentrionali. Piogge e rovesci saranno ancora a portata di mano, con inevitabili nevicate sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale a quote interessanti per la stagione.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine potete leggere la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a lunedi 18 novembre.

Martedi 12 novembre: maltempo su tutta l'Italia tranne il settore di nord-ovest dove il tempo sarà in gran parte asciutto. Rischio di nubifragi tra la Calabria Ionica e la Puglia, piogge intense anche al nord-est, ventoso ovunque e mare in burrasca.

Mercoledi 13 novembre: ancora tempo instabile sull'Italia con piogge specie al nord-est e al centro-sud, clima fresco e ventoso ovunque.

Giovedi 14 novembre: instabile su tutte le regioni con rovesci sparsi alternati a brevi fasi asciutte. Peggiora tra pomeriggio e sera sul nord-ovest con pioggia e neve anche a bassa quota (500-700 metri). Ventoso ovunque.

Venerdi 15 novembre tempo perturbato al nord e sul Tirreno con piogge anche intense e neve sui rilievi a quote anche piuttosto basse al nord, tempo migliore al sud e lungo il versante adriatico.

Sabato 16, domenica 17 e lunedi 18 novembre condizioni di instabilità su tutte le regioni, in modo particolare al nord e al centro dove saranno piu frequenti le piogge e le nevicate sui rilievi. Piuttosto freddo al nord.

