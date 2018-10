Meteo a 7 giorni: MALTEMPO in arrivo per alcune regioni

L'alta pressione ha sempre sette vite come i gatti, eppure questa volta le saccature in arrivo dall'Atlantico proveranno in tutti i modi a farla "secca".



Lo faranno tentando uno sfondamento da ovest sul bacino centrale del Mediterraneo a partire da lunedì 15, tentativo che inizialmente non andrà a buon fine ma che potrebbe avere successo nei giorni successivi, quando sul Mediterraneo potrebbe gradualmente scavarsi un canale depressionario sufficiente ad alimentare le condizioni perturbate e ad indebolire ulteriormente la struttura dell'anticiclone.



In pratica l'erosione anticiclonica partirebbe dalle isole maggiori e in genere dall'estremo sud, per poi estendersi gradualmente a tutto il Paese. Ne deriverebbero inizialmente precipitazioni anche abbondanti su Sicilia, Sardegna, versante jonico, ma anche basso Tirreno.



In seguito la deriva depressionaria prenderebbe maggiormente corpo investendo tutto il centro e il sud e portando precipitazioni talora abbondanti e a sfondo temporalesco.



Le zone maggiormente esposte ai fenomeni saranno quelle costiere, dove più facilmente si attiveranno temporali marittimi. Ai margini sembrerebbe invece destinato a rimanere il nord, almeno sino a quando dall'Atlantico non interverrà una figura depressionaria più importante in grado di mandare "al tappeto" in modo più netto l'alta pressione.



SINTESI PREVISIONALE sino a VENERDI 19 OTTOBRE:

sabato 13 ottobre: bel tempo al nord e al centro; al sud nuvolosità irregolare sulla Sicilia e la Calabria con qualche spunto temporalesco o rovescio possibile, generalmente asciutto e con prevalenza di sole sul resto del meridione. Temperature in lieve calo.



domenica 14 ottobre: al nord e al centro ancora condizioni di tempo discreto ma con nubi basse sulla Liguria e nubi stratiformi in arrivo su ovest Alpi nel corso della giornata. Al sud ancora temporali su Sicilia e Calabria jonica, variabile altrove con locali temporali sulle coste di Puglia e Lucania e rovesci isolati in Appennino nel pomeriggio. Temperature in lieve calo.



lunedì 15 ottobre: molte nubi sulla Sardegna, ovest Piemonte, Valle d'Aosta, Ponente ligure con precipitazioni. Maltempo su Sicilia orientale, Calabria jonica, Golfo di Taranto, Puglia, Lucania con rovesci e temporali, tempo migliore altrove. Temperature in calo nelle zone soggette a pioggia.



martedì 16 ottobre: maltempo sulle isole maggiori e all'estremo sud, parzialmente nuvoloso altrove con basso rischio di fenomeni.



mercoledì 17 ottobre e giovedì 18 ottobre: moderato maltempo al centro, al sud e sulle isole maggiori con momenti perturbati alternati a fasi più asciutte. Anche al nord nuvoloso ma con fenomeni solo sporadici e localizzati su Liguria ed Emilia-Romagna. Temperature in generale flessione ma ancora non fredde.



venerdì 19 ottobre: tempo ancora instabile al centro e al sud con frequenti acquazzoni, tempo migliore al nord. Temperature invariate.