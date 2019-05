METEO A 7 GIORNI: maltempo con FREDDO fuori stagione in arrivo dal weekend, tutti i dettagli

Ancora notizie negative per chi si aspettava un esordio di maggio sotto condizioni atmosferiche più tranquille. Appena pochi giorni fa, i modelli ci avevano regalato l'illusione che una pausa anticiclonica più duratura, potesse effettivamente verificarsi ma a quanto pare siamo ancora distanti da questo traguardo. Le fasce anticicloniche subtropicali rimangono ancora assai basse di latitudine e questo può essere osservato dalla presenza di una attiva corrente a getto subtropicale che al momento risulta collocata sul continente nord-africano, lontano dalle coste europee. La previsione sulla corrente a getto calcolata dal modello europeo per sabato 4 maggio, disegna il passaggio della Jet Stream subtropicale nel cuore del continente africano, lo vediamo spuntare in basso a destra nella cartina, mentre sull'Europa è previsto l'arrivo di un ramo della corrente a getto polare :







L'effimero interludio di alta pressione occorso negli ultimi due giorni, è destinato a battere rapidamente in ritirata; se ne accorgono gli abitanti delle regioni settentrionali che in queste ore sperimentano un aumento della nuvolosità e questo pomeriggio anche qualche temporale su Alpi, Prealpi e zone di pianura settentrionali. Una concatenazione di eventi che prelude ad un passaggio perturbato piuttosto importante previsto in Europa nel fine settimana, laddove una circolazione di aria fredda artica, porterà con sè una riduzione sensibile delle temperature. Ecco le anomalie termiche al suolo previste lunedì dal modello americano su scala europea:







Tra domenica e lunedì appare probabile lo sviluppo di una depressione cosiddetta "da contrasto", con effetti previsti sul tempo delle regioni adriatiche, laddove potrebbero verificarsi precipitazioni con neve a bassa quota. Dalla serata di domenica è previsto un brusco abbassamento delle temperature su tutto il Paese, entro lunedì mattina i valori potrebbero risultare inferiori alle media anche più di 10°C soprattutto al nord. Ecco l'analisi sinottica del modello americano riferita alle ore serali di domenica, importante saccatura artica raggiunge il Mediterraneo:



Soltanto nella seconda metà della settimana è previsto un rialzo termico tale da portare la colonnina di mercurio su valori nuovamente più miti, anche se il tempo stabile ed assolato rimane un traguardo lontano. Approfondimenti nella rubrica "fantameteo".



Sintesi previsionale da venerdì 3 a giovedì 9 maggio:



Venerdì 3 maggio, residui spunti di instabilità al nord, ampie schiarite al centro ed al sud. Su questi ultimi due settori è previsto un cambiamento del tempo nelle ore serali, con tendenza a pioggia dopo il tramonto su Sardegna, medio e basso Tirreno. Temperature stazionarie.



Sabato 4 piovoso al mattino al centro ed al sud versanti tirrenici, nubi sparse altrove, con tempo incerto anche al nord. Migliora nel pomeriggio su medio e basso Tirreno, aumentano le nubi al nord. Temperature stazionarie.



Domenica 5 tempo instabile sul nord-est ed Emilia Romagna, Marche, nubi di passaggio altrove. Crollo termico dalla sera ad iniziare dal nord.



Lunedì 6 instabilità sulle regioni del centro e del sud adriatiche, ampie schiarite altrove. Sensibile calo termico, vento forte settentrionale.



Martedì 7 ultime note d'instabilità al sud, bel tempo altrove. Attenuazione del vento con freddo nelle zone interne con possibili gelate tardive.



Mercoledì 8 e giovedì 9 ripresa delle temperature con spiccata variabilità.