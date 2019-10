Meteo a 7 giorni: MALTEMPO autunnale frequente su molte regioni

L'instabilità presente in questi giorni e il moderato calo termico che ci attendiamo da mercoledì 30 ottobre saranno solo il segnale di uno sfaldamento dell'alta pressione, perché il grosso del maltempo è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando i grandi vortici depressionari atlantici conquisteranno il Continente, abbracciando anche l'Italia.

Una carta su tutte fotografa quanto ci dobbiamo aspettare, è la mappa barica prevista per martedì 5 novembre dal modello americano ma sembra l'esatta fotocopia di quanto vivremo anche nel week-end 2-3 novembre, guardate:

Certo il sud potrebbe essere solo sfiorato dai passaggi perturbati, ma il resto del Paese farà il pieno di precipitazioni e non è detto che poi vadano a costruirsi depressioni secondarie in sede mediterranea, perturbando il tempo anche sul meridione.



Dunque prepariamoci a vivere il volto piovoso dell'autunno, ancora sostanzialmente mite al centro e al sud, più fresco al nord, dove non mancheranno anche provvidenziali nevicate sulle Alpi.



Sabato sera 2 novembre sulla Liguria e sull'alta Toscana, domenica 3 novembre sulla fascia pedemontana del nord e poi su Lazio e Campania, i fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi, giacché la loro genesi sarà di natura marittima.



Ecco la sintesi grafica del tempo previsto per i prossimi 7 giorni:

Si notano due momenti davvero perturbati: la notte tra sabato e domenica 2-3 novembre e il pomeriggio di martedì 5 novembre, tuttavia NON sono attese tempeste come quella del 27 ottobre 2018.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 5 NOVEMBRE:

mercoledì 30 ottobre: al nord irregolarmente nuvoloso con sporadici fenomeni su Liguria, Emilia-Romagna ed estremo nord-est, al centro instabile con spunti temporaleschi, specie su Toscana, Marche e zone interne appenniniche. Al sud parzialmente nuvoloso con locali spunti temporaleschi. Temperature in calo.



giovedì 31 ottobre: instabile al centro e al sud con rovesci e temporali sparsi, più intensi al centro e sulla Sardegna, al nord parzialmente nuvoloso con ampie schiarite e basso rischio di precipitazioni. Clima fresco con valori finalmente in linea con le medie del periodo.



venerdì 1° novembre: ancora instabile sul basso Tirreno e la Sicilia con temporali sparsi, variabile con residui rovesci in Sardegna, qualche temporale anche sul Salento, per il resto tempo in miglioramento e giornata discreta.



sabato 2 novembre: tempo in peggioramento sulla Liguria con temporali anche forti dalla sera in probabile estensione nella notte verso Toscana e resto del nord Italia. (Previsione da affinare). Altrove nubi sparse con peggioramento piovoso sulla Sardegna, ancora asciutto sulle altre regioni. Temperature in calo dalla serata al nord-ovest, mite sul resto d'Italia.



domenica 3 novembre: moderato maltempo al nord e lungo gran parte delle regioni tirreniche sino alla Campania. Variabile con rovesci sul medio Adriatico, parzialmente nuvoloso ma con tempo asciutto sul resto del sud. Neve sulle Alpi oltre i 1800m.



lunedì 4 novembre: instabile sul nord-est, regioni centrali e Campania con residue piogge nelle prime ore ma con tendenza a miglioramento, buono altrove.



martedì 5 novembre: nuovo marcato peggioramento al nord e sulla Toscana a partire da ovest con piogge, temporali e nevicate sulle Alpi oltre i 1700m circa.



------------------------------------------------------------------