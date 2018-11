Meteo a 7 giorni: MALTEMPO al nord, poi alta pressione per tutti...

Il ruggito delle correnti atlantiche con il loro carico di pioggia si farà sentire soprattutto al nord fino a domenica 11 novembre.

Già nella giornata di domani, giovedì 8 novembre (prima cartina) il settore di nord-ovest sarà sotto piogge più o meno intense segnatamente sulla Liguria e la fascia prealpina lombarda.

Le altre regioni vedranno invece un miglioramento con ampi spazi soleggiati e temperature molto miti, ad eccezione forse dell'alta Toscana e la Sardegna settentrionale che saranno raggiunte da qualche rovescio prima di sera.

La giornata peggiore sul fronte della pioggia sembra essere venerdì 9 novembre. La seconda mappa mostra le cumulate piovose complessive che potrebbero cadere nell'arco dell'intera giornata in Italia.

Sotto torchio l'alta Lombardia, la Liguria e probabilmente la zona dell'arcipelago toscano e le coste dell'alto Tirreno. In questi settori sono attesi i massimi di pioggia.

Qualche rovescio sarà presente anche sulla Sardegna, sul Lazio e la Sicilia occidentale, mentre il resto d'Italia si crogiolerà sotto un tempo mite, asciutto e in larga parte soleggiato.

Volgendo lo sguardo al secondo fine settimana di novembre, notiamo un'Italia ancora divisa in due sotto il profilo meteorologico.

Il nord e a tratti l'alta Toscana con ancora il rischio di piogge sparse, mentre il restante centro, le Isole e il Meridione sotto un clima decisamente mite e stabile.

Si tratterà degli ultimi vagiti di una circolazione piovosa che a partire da lunedi 12 novembre verrà messa a sedere dalla rimonta dell'alta pressione sul bacino centro-orientale del Mediterraneo.

Ecco l'alta pressione in bella mostra sull'Italia nella giornata di martedi 13 novembre (quarta mappa).

Bel tempo e clima molto mite al centro e al sud; al nord saranno possibili nebbie sulle pianure (specie di notte e al mattino) unitamente a nubi basse lungo le coste della Liguria e sull'alto Adriatico.

Il bel tempo proseguirà anche mercoledi 14 novembre, ma se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo.

RIASSUMENDO: da giovedì 8 fino a domenica 11 novembre il tempo sarà nel complesso piovoso al nord, specie sul nord-ovest. Ovviamente non pioverà sempre, ma gli accumuli potrebbero divenire importanti a fine evento. A fasi alterne potrebbero essere interessate le regioni dell'alto Tirreno e la Sardegna, per il resto tempo asciutto, mite e soleggiato.

Da lunedi 12 fino a mercoledi 14 novembre: bel tempo e molto mite al centro e al sud; al nord bello sulle Alpi, banchi di nebbia in pianura in attenuazione durante il giorno e nubi basse su Liguria e alto Adriatico, il tutto in un contesto mite.