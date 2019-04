Meteo a 7 giorni: maggiore spazio al SOLE a partire da LUNEDI 15

Siamo in attesa di un nuovo nucleo freddo, che sta prendendo le mosse sul nord Europa. La struttura perturbata nelle prossime ore verrà veicolata verso sud-ovest e tra sabato notte e domenica mattina agirà con tutta la sua potenza sul nord Italia, specie il nord-ovest.

Sfortuna vuole che sia proprio domenica 14 aprile l a giornata peggiore del periodo preso in considerazione. Ecco uno spaccato dei fenomeni sull'Italia attesi nelle ore centrali della giornata festiva:

Rovesci, ma anche nevicate al nord a quote non elevate per il periodo sull'ovest Alpi e l'Appennino Ligure (in media tra i 700 e i 900 metri); nel corso della giornata domenicale, i fenomeni galopperanno velocemente verso il centro e il meridione interessando in modo particolare il basso Tirreno, la Calabria e a seguire la Sicilia.

Le temperature risentiranno di questo stato di cose, puntando al ribasso specie al nord, dove a tratti potrebbe fare addirittura freddo.

Nella giornata di lunedi 15 aprile , lo spostamento ulteriore della depressione verso sud farà migliorare il tempo al nord e su gran parte del centro anche se non avremo un cielo completamente sereno; resterà invece instabile il tempo al meridione, sulla Sardegna orientale e in Abruzzo, dove si rinnoveranno rovesci e qualche temporale in un contesto climatico fresco.

Nella giornata di martedi 16 aprile assisteremo al tentativo da parte di una perturbazione atlantica di raggiungere il nostro Paese, ma gli effetti saranno scarsi:

Il corpo nuvoloso si limiterà a portare qualche precipitazione al nord e nelle aree interne appenniniche durante il pomeriggio; su tutte le altre regioni il tempo dovrebbe restare buono o asciutto.

Volgendo lo sguardo a prua ed avvicinandoci alla Pasqua, il periodo antecedente alla festività dovrebbe essere caratterizzato da tempo abbastanza buono e molto mite sullo Stivale, stante l'espansione temporanea dell'alta pressione. Ecco la situazione prevista in Italia per venerdi 19 aprile:

Oltre al bel tempo assisteremo anche ad un aumento delle temperature specie sui settori occidentali e sulla Sardegna, stante l'arrivo di masse d'aria calda dal nord Africa.

E Pasqua? Se volete delucidazioni in merito leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a venerdi 19 aprile:

Sabato 13 aprile: tempo instabile con rischio di piogge e rovesci sparsi al meridione, sulla Sardegna e in Abruzzo; altrove tempo più asciutto, ma peggiore al nord-ovest in serata con rovesci.

Domenica 14 aprile: tempo instabile, se non perturbato su tutta l'Italia ad eccezione della Sardegna che avrà tempo asciutto. Fenomeni più intensi al nord-ovest e a seguire sul medio e basso Tirreno. Quota neve in calo al nord fino a 700-900 metri sul nord-ovest, freddo al nord, molto fresco altrove.

Lunedi 15 aprile: ancora instabile con rovesci su Sardegna orientale, Abruzzo e al meridione; altrove nuvolosità sparsa con tempo asciutto e temperature in salita.

Martedi 16 aprile: qualche rovescio al nord e nelle zone interne appenniniche nel pomeriggio, per il resto tempo abbastanza buono. Mite ovunque.

Da mercoledi 17 fino a venerdi 19 aprile: tempo buono sull'Italia a parte qualche rovescio pomeridiano nelle zone montuose. Temperature in aumento.

